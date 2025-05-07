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啦啦隊女神邊荷律來台路跑初體驗 台北舒跑杯兩萬人一起健康開跑

聯合新聞網／ 綜合報導
簡單組鳴槍貴賓-邊荷律。主辦單位提供
簡單組鳴槍貴賓-邊荷律。主辦單位提供

全台最具規模的路跑盛事「台北市第22屆舒跑杯」，今(5/4)早在台北市政府市民廣場盛大登場。韓籍人氣啦啦隊女神──邊荷律首度現身台灣路跑活動，一同為健康與公益起跑，現場吸引超過兩萬名跑者擠爆台北市政府市民廣場！邊荷律驚喜表示：「看到這麼多人一起為健康出發真的太感動了！報名費只要100元還能做公益，真的很有意義！」

擔任本屆舒跑杯健康推廣大使的邊荷律，不僅從清晨為賽事鳴槍、為跑者加油打氣，還親自參與終點互動遊戲與民眾合影，親民形象圈粉無數，現場歡呼聲不斷。首次參與台灣路跑活動就大受歡迎，成為全場最閃亮的焦點！她感性表示：「能擔任舒跑杯推廣大使，一起推廣運動、做公益，真的很開心也很榮幸！」

公益組別起跑。主辦單位提供
公益組別起跑。主辦單位提供

由維他露食品公司、維他露基金會與源興行銷公司共同主辦的舒跑杯，長年致力於推廣全民運動，每年除了提供免費公益名額，邀請兒童、身心障礙等社福團體一同參與路跑之外，更將部分報名費用捐贈予家扶基金會、台中市身障福利協進會、董氏基金會等社福單位，一起推廣運動，也讓愛心陪伴更多需要支持的人。舒跑杯透過超親民的報名費與友善場域設計號召全民參與，報名人數年年攀升。除了路跑賽事，活動現場更設有舒跑喝到飽、多個互動遊戲攤位、送好禮，以及讓跑者拍出美照打卡的互動拍照區，讓大小朋友玩得不亦樂乎。活動尾聲還有眾所期待的摸彩環節，筆電、藍牙音箱、健身手環等實用好禮，讓幸運跑者帶回家。

跑者齊跳健康操。主辦單位提供
跑者齊跳健康操。主辦單位提供

舒跑杯不只是路跑活動，更是一場串聯健康、公益與歡樂的運動嘉年華，讓民眾留下特別的回憶。台北舒跑杯與跑者們相約明年台北市政府廣場見！接下來高雄與台中舒跑杯即將接力開跑，歡迎更多熱血跑者一起加入，用雙腳跑出快樂、跑出健康！

公益 北市 臺中 路跑 運動

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