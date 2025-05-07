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台北羽賽／談傷勢一度落淚 奧原希望：這是開心的淚水

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
日本名將奧原希望，暌違10年再度站上台北羽球公開賽舞台。記者曾原信／攝影
日本名將奧原希望，暌違10年再度站上台北羽球公開賽舞台。記者曾原信／攝影

曾登上世界女單球后寶座的日本名將奧原希望，暌違10年再度站上台北羽球公開賽舞台，今天首輪賽事面對同胞明地陽菜，最終以21：18、24：22勝出，賽後談到過去一年多受到傷勢所苦，一度眼眶泛淚；她表示，曾經因傷無法自在打球，不過現在能夠繼續站在球場上感到相當欣慰，流下的也是開心的淚水。

過去幾年飽受傷勢所苦的奧原希望，曾在2014、2015年連續兩年參加仍是黃金大獎賽的台北公開賽，並在2015年闖進女單8強，最終敗給前中國大陸球后李雪芮，儘管前年來台參加超級100的高雄公開賽，卻在第2輪受傷退賽，直到今年再度站上台北公開賽舞台。

奧原希望今天對上同胞明地陽菜，兩局賽事打得並不輕鬆，耗時53分鐘才勝出，搶下16強賽門票，拿下個人本季第2勝。

世界排名30的日本羽球名將奧原希望下午出賽台北羽球公開賽會內賽。記者曾原信／攝影
世界排名30的日本羽球名將奧原希望下午出賽台北羽球公開賽會內賽。記者曾原信／攝影

她表示，自己因為傷勢問題，曾有一年多的時間沒有在場上自由自在打球的感覺，儘管現在身體狀況已經沒有大礙，但也認知自己跟過去已經不同，相較於過去上場就是要求最佳成績，現在只想要回到球場繼續打球，享受羽球。

談到對抗傷勢這段過程，奧原希望一度眼框泛淚，她透露前一次沒有帶傷比賽已經是去的新加坡公開賽，今天出賽前也想過會陷入苦戰，最開心還是自己可以持續站上球場，享受最喜愛的羽球，「我曾經想過是不是沒辦法回到球場，時間一拉長，腦袋就會有很多想法，最終還是想要回到球場，並且盡可能做好該做的事，打到不能打為止。」

奧原希望 羽球

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