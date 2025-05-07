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台北羽賽／國小就把戴資穎當偶像 宮崎友花首秀開胡

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
年僅18歲的宮崎友花是日本女單的未來希望。記者曾原信／攝影
年僅18歲的宮崎友花是日本女單的未來希望。記者曾原信／攝影

世界排名第8名的日本18歲新星宮崎友花，今年首度站上台北羽球公開賽舞台，並在今天女單首輪賽事對上我國選手黃瀞平，最終以21：16、21：10勝出，對於這次來台參賽受到各界高度關注，把我國一姊戴資穎當作偶像的宮崎友花，也不忘感謝大家對她的關注。

年僅18歲的宮崎友花，曾在2022年世青賽拿下女單金牌，去年更在奧爾良名人賽拿下生涯首座超級300賽事冠軍，並且在超級1000的中國羽球公開賽拿下亞軍，讓她的排名快速竄升至世界前10名，成為日本備受期待的女單新星。

今年宮崎友花更是首度來台參加台北羽球公開賽，並且名列女單第一種子，今天她在首輪直落二拍退世界排名第64名的黃瀞平，拿下在台北賽的個人首勝，賽後她透露，前一天來到台北小巨蛋練球，就覺得這個場地相當寬敞，風也很大，確實需要好好適應，而今天剛開賽確實也比較慢熱，並在比賽中慢慢調整。

談到從小就把戴資穎視為偶像，宮崎友花表示，自己是從國小時就開始看戴資穎打球，儘管兩人球風並不相似，不過戴資穎打球的身影確實很帥，球也很有力量，是她相當欣賞的風格，也希望自己未來能夠成為像她那樣的選手。

在首輪取勝後，宮崎友花16強賽則將對上從資格賽闖進的我國選手陳肅諭，她在今天的首輪賽事中以21：16、21：17直落二擊敗加拿大選手張文玉，挺進到16強。

年僅18歲的宮崎友花是日本女單的未來希望。記者曾原信／攝影
年僅18歲的宮崎友花是日本女單的未來希望。記者曾原信／攝影

戴資穎 羽球

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