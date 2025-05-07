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高球／再接再厲、永不放棄 中信女將誓言拚冠

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中國信託女子高爾夫之星張子怡（左）、俞涵軒於去年中信女子公開賽並列第三名，今年兩人力拚奪冠。圖／大會提供
中國信託女子高爾夫之星張子怡（左）、俞涵軒於去年中信女子公開賽並列第三名，今年兩人力拚奪冠。圖／大會提供

中國信託目前贊助13位具潛力的女子高爾夫新秀，提供訓練、聘請教練及比賽獎勵金等資源，鼓勵選手站上國際舞台為國爭光。去年於中國信託女子公開賽拿下並列第3的張子怡、俞涵軒儘管近年一度碰到職業生涯瓶頸，但仍積極調整身心狀態，重新站穩腳步，雙雙誓言要奪取下周中信女子公開賽冠軍獎盃。

目前中國信託女子高爾夫之星包括旅美好手侯羽桑侯羽薔程思嘉、林子涵、殷小雯、張子怡及王馨迎，旅日好手石昱婷吳佳晏，以及在台巡賽奮戰的丁子云、安禾佑、劉芃姍與俞涵軒，陣容堅強。程思嘉去年於LPGA達納公開賽勇奪亞軍，林子涵於美次巡愛普生巡迴錦標賽拿下職業首冠並取得LPGA資格，侯羽桑、侯羽薔分別拿下緯創女子公開賽、中信女子公開賽亞軍。

去年回台參加中信女子公開賽的張子怡主攻美次巡迴賽Epson Tour，不料之後左腕受傷，沉潛養傷5個月後，今年初首場台巡賽找回手感，重拾信心。她說，經過漫漫復健之路，不管是心態、身體調整上都有進展，心境也有很大提升。

張子怡表示，年幼時在電視轉播看到前球王老虎伍茲打球英姿，燃起對高爾夫的熱情，立志踏上職業選手之路，中間過程固然漫長、辛苦，但仍覺得打球的自己最閃亮、快樂。今年除參加中信女子公開賽，下半年預計征戰美次巡，並準備日巡賽考試。

俞涵軒今年加入「中國信託女子高爾夫之星」陣容，胞兄是PGA好手俞俊安，兄妹倆都是中國信託贊助的選手。俞涵軒的高球啟蒙老師是擔任高爾夫教練的父親俞忠慶，因此從小就決定往職業發展；她開玩笑說，小時候覺得練球很無趣，但又很期待參賽，對高爾夫又愛又恨，去年中信女子公開賽首度拿到職業生涯前三名，今年目標是取得LPGA資格。

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