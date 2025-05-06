台北羽賽／新生代混雙陳政寬、許尹鏸 晉16強

BWF超級300系列的台北羽球公開賽，台灣混雙新生代組合陳政寬、許尹鏸今天在首輪以21比17、21比16擊敗新加坡組合，順利前進16強。

總獎金24萬美元（約新台幣724萬元）的世界羽球聯盟（BWF）台北公開賽今天在台北小巨蛋正式點燃戰火，世界排名第19的台灣混雙新生代組合陳政寬、許尹鏸榮膺賽會第3種子，今天率先在會內賽上陣，僅花30分鐘即以直落二擊敗「新加坡組合」許永凱、金羽佳，挺進混雙16強。

年僅21歲的陳政寬和22歲的許尹鏸從2024年開始合拍，兩人賽後接受媒體聯訪透露，過去一直沒有固定搭檔征戰混雙，不過因為年紀相仿，讓他們試著合作拚混雙，剛好節奏、球路契合，加上彼此個性好溝通才一路合作，許尹鏸就笑說：「如果溝通不好應該早就拆夥了。」

去年陳政寬、許尹鏸首度在台北公開賽搭檔，可惜提前在16強出局，如今經過全英羽球賽、蘇迪曼盃等大賽的洗禮後，兩人同樣通過首輪考驗，將在16強面對「日本組合」霜上雄一、保原彩夏，陳政寬期望一步一步來，盡全力尋求最佳成績。

另外，同樣備受期待的混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天也在首輪以21比11、21比16力退「澳門組合」梁鈺聰、吳穎嗣，晉級16強。葉宏蔚透露，兩人在去年下半年表現還不錯，然而進入2025年後因默契問題而陷入低潮，接下來將持續調整。