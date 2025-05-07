世壯運／下周登場 周思齊、高國輝備戰

雙北世壯運5月17日登場，超過2.5萬人與會，包括退役職棒選手周思齊、高國輝等人都將參賽，副市長林奕華也預告，本屆賽事一大創舉，就是過去棒球賽只有男子隊，這次有女子棒球比賽在大巨蛋舉辦，5月27、28日開放索票。

世壯運執委會昨公布世壯運大禮包及金銀銅牌獎牌，執行長林哲宏表示，這次共3091項運動項目，已經做7千多個金牌，獎牌數加起來有2萬多面，獎牌有台北101、野柳女王頭的雙北地標，掛帶採用環保的咖啡渣製作，今年4月拿到全球設計界最高榮耀的德國iF設計獎。

林奕華說，這次世壯運，民眾可以首次在大巨蛋看到女子棒球對決，至於最高齡選手是來自泰國105歲選手，也打破世界最高齡參賽紀錄。

世壯運昨辦記者會，擔任應援團團長藝人陳美鳳贈吉祥物「壯寶」娃娃給選手，祝福旗開得勝。

周思齊表示，還沒退役就已經知道世壯運，在當球員後期就開始準備，他所組的球隊「山羊兄弟」5月22日早上8時在天母棒球場比賽，希望大家到場加油。

高國輝則是報名高爾夫賽事，退役射箭國手袁叔琪則是報名射箭項目之外，還有慢速壘球，退役射箭國手陳詩園同樣也是報名擅長的射箭。

北市商業處長高振源表示，這次募集2493家特約店、4458家百貨商場駐點，只要在活動舉辦的一個月內到場消費，就能享優惠。