快訊

影／屏科大又傳車禍！1學生被撞飛空翻重摔骨折 汽車撞機車畫面曝光

11縣市「大雨下到明晨」香燈腳追白沙屯媽記得準備雨衣

深夜鋒面來襲！明天雷雨炸全台 這日最涼低溫僅20度

足球／女子五人制亞洲盃 中華隊首戰大勝烏茲別克 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
劉玟伶（左）下半場連續進球擴大領先優勢。圖／中華足協提供
劉玟伶（左）下半場連續進球擴大領先優勢。圖／中華足協提供

2025亞足聯女子五人制亞洲盃今天於中國呼和浩特熱血開踢，我國五人制女子代表隊在小組賽首戰迎戰烏茲別克，展現絕佳狀態與團隊默契，終場以6：1大勝對手，旗開得勝，為本屆賽會奪下關鍵首勝。

比賽一開始，中華五人制女足迅速進入比賽節奏，積極壓迫與流暢傳導主導場上節奏，然而第3分鐘，烏茲別克藉由一次快速反擊遠射破網，先馳得點。不過中華女足毫不慌亂，2分鐘後，蘇惠琪展現優異個人能力，突破防線追平比數，士氣大振。隨後劉芷綾與陳旻凰相繼建功，中華台北於上半場結束前順利取得3：1領先。

易邊再戰，中華女足持續發動攻勢，攻守兩端掌握主導權，蘇惠琪再度破門完成梅開二度，劉玟伶也在場上展現進攻效率，連續進球擴大領先優勢。最終，中華五人制女足以6：1大勝烏茲別克，收下小組賽首勝，也為晉級之路奠定良好基礎。

五人制女足代表隊下一場比賽將於8日晚間8點對戰地主隊中國大陸，備受矚目的對決勢必精彩可期，敬請球迷持續關注並為中華健兒加油。

延伸閱讀

花蓮佐倉公園A區設計圖曝光 將設運動公園與球場

足球／陳柏良擔任DAZN大使 零距離觀戰FIFA俱樂部世界盃

蘇迪曼盃／周天成、許玟琪都吞敗 中華隊連8屆止步8強

羽球／蘇迪曼盃中華隊8強戰日本 力拚史上首次4強門票

相關新聞

世壯運／轉播看這裡 周思齊「山羊兄弟」首場賽事公布

2025雙北世界壯年運動會於5月17日登場，共計35場運動種類、超過2.5萬名選手齊聚，當中重要的轉播環節，今天舉辦公布...

台北羽賽／傷癒拚排名 泰國甜心歐帕妮普連三年參賽

BWF超級300的台北羽球公開賽今天展開各組會外賽以及混雙會內賽首輪賽程，其中18歲的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitc...

足球／女子五人制亞洲盃 中華隊首戰大勝烏茲別克 

2025亞足聯女子五人制亞洲盃今天於中國呼和浩特熱血開踢，我國五人制女子代表隊在小組賽首戰迎戰烏茲別克，展現絕佳狀態與團...

高球／曾雅妮重返美國女子公開賽 挑戰生涯大滿貫！

台灣高球傳奇曾雅妮傳來捷報！她於美國時間5月5日，在亞利桑納州參加2025年美國女子公開賽資格考試，歷經36洞嚴苛挑戰後，以總成績70-71闖入五人延長賽，最終脫穎而出，取得該場次僅有的兩個參賽名額之

台北羽賽／王柏崴晉級會內賽戰黃智勇 泰國甜心也晉級

BWF超級300的台北羽球公開賽今天晚間進行完會外賽賽程，其中在男單賽事部分，我國僅有上周剛在全大運奪下男單金牌的王柏崴...

「2025台北羽球公開賽」5/6臺北小巨蛋登場

與中華民國羽球協會共同主辦的「2025台北羽球公開賽」，6日於臺北小巨蛋熱血開打，不僅為臺灣層級最高的國際羽球賽事，也是世界羽球聯盟（BWF）授權辦理的世界巡迴賽Super 300級賽事，臺灣地主隊由

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。