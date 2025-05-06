足球／女子五人制亞洲盃 中華隊首戰大勝烏茲別克
2025亞足聯女子五人制亞洲盃今天於中國呼和浩特熱血開踢，我國五人制女子代表隊在小組賽首戰迎戰烏茲別克，展現絕佳狀態與團隊默契，終場以6：1大勝對手，旗開得勝，為本屆賽會奪下關鍵首勝。
比賽一開始，中華五人制女足迅速進入比賽節奏，積極壓迫與流暢傳導主導場上節奏，然而第3分鐘，烏茲別克藉由一次快速反擊遠射破網，先馳得點。不過中華女足毫不慌亂，2分鐘後，蘇惠琪展現優異個人能力，突破防線追平比數，士氣大振。隨後劉芷綾與陳旻凰相繼建功，中華台北於上半場結束前順利取得3：1領先。
易邊再戰，中華女足持續發動攻勢，攻守兩端掌握主導權，蘇惠琪再度破門完成梅開二度，劉玟伶也在場上展現進攻效率，連續進球擴大領先優勢。最終，中華五人制女足以6：1大勝烏茲別克，收下小組賽首勝，也為晉級之路奠定良好基礎。
五人制女足代表隊下一場比賽將於8日晚間8點對戰地主隊中國大陸，備受矚目的對決勢必精彩可期，敬請球迷持續關注並為中華健兒加油。
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