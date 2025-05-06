台北羽賽／王柏崴晉級會內賽戰黃智勇 泰國甜心也晉級

BWF超級300的台北羽球公開賽今天晚間進行完會外賽賽程，其中在男單賽事部分，我國僅有上周剛在全大運奪下男單金牌的王柏崴搶下一席會內賽資格，至於女單則有陳肅諭、林思雲挺進到女單會內賽。

來自澎湖馬公的王柏崴，目前男單世界排名第71名，去年他首度在台北公開賽會內賽出賽，卻因為右腳踝傷勢尚未痊癒無法全力跑動的情況下，以直落二不敵北市大學弟郭冠麟。

不過在今年初腳傷逐漸好轉後，王柏崴也嘗試新打法，並且在上周於台南登場的全大運中，拿下生涯首面全大運個人賽金牌，並且帶著好狀態轉戰台北公開賽，並在今天的會外賽兩輪賽事中分別擊退我國好手呂家弘與馬來西亞選手郭景宏，將連續兩年站上會內賽舞台，並將在明天登場的首輪賽事面對馬來西亞好手黃智勇。

至於在女單賽場上，除了我國兩名好手陳肅諭、林思雲搶下會內賽門票外，世界排名第77名的18歲泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），也在會外賽連退兩名印度好手，相隔一年將再度站上會內賽舞台，並將在女單首輪碰上19歲的印尼選手，瓦爾多約（Ester Nurumi Tri Wardoyo）。