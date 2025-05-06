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高球／曾雅妮通過資格賽 睽違9年躋身LPGA美國公開賽

中央社／ 台北6日電

台灣高爾夫名將「微笑球后」曾雅妮，今天通過LPGA美國女子公開賽的資格賽考驗，睽違9年再度取得會內賽門票。她形容，這是對夢想不放棄的回報。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）的美國女子公開賽是年度5大賽之一，總獎金高達1200萬美元（約新台幣3.6億元）。台灣高球名將曾雅妮今天參加位於美國亞利桑納州的資格賽，歷經36洞的嚴苛挑戰後，最後從5人延長賽脫穎而出，與另名台將侯羽桑攜手挺進會內賽。

曾雅妮賽後接受媒體採訪時表示，其實比賽當下並未看成績，直到36洞打完；過程中不斷告訴自己抱持耐心，並專注在能掌控的事情，成為如願取得資格的關鍵，「已經很久沒有打36洞，更沒想過從5人延長賽出線，所以我感到很自豪，也很期待這次的賽事。」

繼2016年後再度重返美國女子公開賽，曾雅妮將力拚生涯首座美國女子公開賽冠軍。她打趣表示，真的很久、很久未能踏上這座舞台，並直言這張會內賽門票對自己而言意義重大，「這一刻來得不容易，除了是對自己的肯定，也是對夢想不放棄的回報，我會帶著享受比賽的心情，在場上全力以赴。」

曾登上世界球后寶座的曾雅妮，近年歷經傷痛、心理低潮與技術轉型，甚至改用左手推桿挑戰新打法，隨著這次資格賽的成功，是她持續自我突破與努力的最佳證明，也展現面對挑戰時的堅持與韌性。

LPGA 曾雅妮 高爾夫

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