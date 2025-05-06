足球／陳柏良擔任DAZN大使 零距離觀戰FIFA俱樂部世界盃

全球最大運動串流平台DAZN宣布，邀請台灣足球代表性人物「台灣隊長」陳柏良擔任2025年度足球大使，攜手推廣DAZN全年轉播的頂級足球賽事，包括年度最受矚目的FIFA俱樂部世界盃，以及將於 5月11日登場的「西班牙國家德比」由巴塞隆納對戰皇家馬德里。為歡慶這場足壇經典對決，DAZN將在運動餐廳SPORTS NATION舉辦同步直播派對，邀請球迷共襄盛舉，一起沉浸世界級賽事的熱血氛圍。

台灣也能瘋世界足球 陳柏良化身 DAZN 足球大使引爆全民熱潮

DAZN長年致力於轉播全球頂級足球賽事，包括世界五大聯賽之一的LALIG 西班牙足球甲級聯賽，從每週例行賽到備受矚目的「西班牙國家德比」，讓球迷能隨時掌握皇家馬德里、巴塞隆納等豪門球隊的最新動態。更令人期待的是，今年DAZN將獨家完整直播FIFA俱樂部世界盃全數63場賽事，集結來自歐洲、南美、亞洲等洲際冠軍隊伍，呈現俱樂部層級的「世界盃」對決，共同角逐當今足壇的最高榮耀。

為了讓更多台灣觀眾深入接觸世界足球文化，DAZN特別邀請長年投入台灣足球發展、有「台灣隊長」之稱的陳柏良擔任年度足球大使。透過他的號召與影響力，將足球的熱情與魅力帶入更多人的生活。台灣球迷都能透過DAZN隨時隨地觀賽，不受時差與地區限制，真正實現「世界賽事，零距離」的觀賽體驗，確保每一位球迷都能捕捉每一個精彩瞬間。

身為中華男足長年主力與擔任隊長，陳柏良始終致力於推動台灣足球發展。此次擔任 DAZN 足球大使，他將透過社群平台與影音內容，持續向台灣觀眾推廣世界頂級賽事。陳柏良表示：「DAZN 把最好的足球帶進台灣，讓我們能零時差感受足球的震撼，我從小的夢想就是因為電視裡的那些比賽，現在希望更多年輕人能透過 DAZN 找到夢想的起點，感受到足球的魅力與熱情。」

西班牙國家德比來襲 西甲勁旅皇馬與巴薩火熱對決

作為西甲賽季傳統好戲國家德比將於5月11日登場，由巴塞隆納迎戰宿敵皇家馬德里。這場蘊含長達百年的歷史對立與情感張力，堪稱全球矚目的足球盛典。DAZN特別在台北SPORTS NATION舉辦同步直播派對，打造沉浸式觀賽體驗，讓台灣球迷也能身歷其境，感受西班牙足壇的熱血氛圍。

在地連結國際視野 DAZN持續深耕本地足球文化

DAZN Taiwan總經理鄧儒宗表示：「我們很榮幸邀請到陳柏良擔任足球大使，象徵台灣足球與世界接軌的一大步。DAZN不只是播比賽，我們更希望推動在地足球文化、讓足球成為台灣年輕人生活的一部分。」展望未來DAZN將持續與在地運動員、社群及學校合作，推廣基層足球教育，讓台灣觀眾不再只是旁觀者，而能真正成為全球足球文化的一份子。

DAZN提供