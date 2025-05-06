世壯運／5/17開幕共計35種運動種類 北市府：多元媒體管道轉播
2025雙北世壯運17日開幕，台北市觀傳局今天宣布，賽事到30日止，共計35種運動種類，屆時可至電視及網路等多元媒體管道收看轉播。
台北市政府觀光傳播局下午舉辦「2025雙北世界壯年運動會轉播」記者會，在世壯運吉祥物「壯寶」開場表演後宣布，賽事將由多元媒體管道轉播，民眾除可到現場觀賽、為選手加油，也可隨時收看賽事。
台北市副市長林奕華說，包含傳統電視頻道，還有網路等多元媒體管道，提供民眾一同感受賽事的感動與精彩。
此外，觀傳局也找來「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳擔任應援團團長，將壯寶布偶分送給與會的世壯運推廣大使林友茂、「噴射機阿嬤」潘秀雲等參賽選手。
陳美鳳說，運動無界、人生無限，並分享她維持健康美麗之道，不僅做瑜伽，也到戶外慢跑，呼籲所有選手保持下去、繼續加油。
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