橄欖球／旅日好手鄭兆毅問鼎D2擒暴王 將挑戰D1升格賽

目前在日本職業橄欖球League One聯賽奮戰的我國好手鄭兆毅，第一個完整職業賽季，就登上聯盟「成功擒抱」排行榜首位，所屬球隊「豐田自動織機Shuttles」也首次獲得D2冠軍，將挑戰五月底的D1（甲級聯賽）升格賽。

鄭兆毅出身新北市淡水區，求學階段效力於正德國中橄欖球隊、竹圍高中橄欖球隊，一路都是球隊主力，竹圍高中就讀期間入選2018亞洲青年橄欖球錦標賽U19代表隊，該年亞青賽結束後，鄭兆毅隨即旅外，前往橄欖球名門日本天理大學就讀。

「在竹圍高中打球的時候，暑假去奈良移地訓練，那時候就有日本教練跟我說，我條件很好，要不要挑戰看看到國外打球？」受到日本教練的肯定、加上竹圍高中李建霖教練的鼓勵，鄭兆毅決定旅日，「那時候決定旅外到實際赴日，只有半年左右時間，我的日文真的是從零基礎開始學。」

雖然赴日初期面臨語言和環境適應的挑戰，性格樂觀的鄭兆毅很快融入球隊，甚至以留學生之姿當上副隊長，大學畢業後，他於2023年順利加盟「豐田自動織機Shuttles」，成為20年來第2位打入日本橄欖球職業聯賽的台灣好手。

鄭兆毅在2023-24菜鳥球季僅獲得一次例行賽出場機會，被日本職業聯賽的高水準震撼、下定決心加強不足之處，鄭兆毅說：「季後我花了很多時間苦練技術跟體能、加強理解球隊戰術體系。」2024-25賽季開幕後，從開幕戰起算，鄭兆毅連續12場賽事擔任豐田自動織機的先發7號翼鋒，其中10場賽事打滿全場80分鐘，成為球隊主力之一，也協助豐田自動織機在聯盟戰績持續獨走。

截至5月6日為止，鄭兆毅貢獻了185次「成功擒抱」，該數據在D2聯賽高居第一，遙遙領先排行第二名選手的139次，在例行賽僅剩一場賽事的情況下，鄭兆毅極有望成為今年日本D2聯賽的「擒抱王」，也將是首位奪得此頭銜的台灣選手。

「球隊對我的期待就是做好防守，我對自己的要求很簡單，倒地之後起身速度要快、要隨時對球場上的狀況作出反應。」鄭兆毅除了在防守上發揮速度與機動性，也積極參與進攻，於4月13日對戰釜石海浪的賽事中完成職業生涯首次達陣成功，在攻守兩端都成為豐田自動織機隊上不可或缺的要角。

「豐田自動織機Shuttles」已於2024-25賽季的D2聯賽提前以11勝2敗封王，將於5月底挑戰升格賽。對此鄭兆毅表示，經過完整賽季磨練，自己在狀態調整及戰術配合都更加進步、也確立了能在日本職業聯賽立足的信心，今年的目標就是協助球隊拼上D1，將全力以赴。