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划船／泓德能源攜手文化大學 共築人才培育新里程

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泓德能源科技股份有限公司攜手中國文化大學、新北市立三重高中與鷺江國中，共同啟動「三級划船人才培育體系」。圖／文化大學提供
泓德能源科技股份有限公司攜手中國文化大學、新北市立三重高中與鷺江國中，共同啟動「三級划船人才培育體系」。圖／文化大學提供

為推動台灣划船運動永續發展，泓德能源科技股份有限公司攜手中國文化大學、新北市立三重高中與鷺江國中，共同啟動「三級划船人才培育體系」，今天於文化大學體育館舉行捐贈儀式，整合國中、高中到大學資源，透過系統化訓練與科學支援，為台灣划船運動奠定堅實基礎。

捐贈典禮由文化大學體育室統籌，泓德能源董事長謝源一、總經理周仕昌與三校校長共同出席，展現產學推動體育教育的決心。文化大學校長王子奇表示，划船運動不僅展現體能與團隊精神，也是培養未來領袖的搖籃，文化大學運動教練研究所導入運動科學團隊，提供運動傷害防護、個人化精準訓練量監控及肌力體能提昇等全方位支援，並量身打造「競技學業雙軌計畫」。

三重高中校長曾慧媚指出，三級合作讓選手無縫接軌，提升訓練品質；鷺江國中校長張俊峰則認為，專業環境將激發年輕選手潛力。

文化大學同步提供學業輔導、獎學金與生涯規劃諮詢，協助選手兼顧課業與訓練，經費將用於國內外移地訓練、賽事參與及裝備更新，並透過健康評估與數據分析即時優化訓練策略。泓德能源總經理周仕昌表示，企業支持不只是資源投入，更是長期承諾，期待選手航向國際。

儀式中，三校校長致贈泓德能源「船隻模型」與「水晶獎座」，象徵合作航向永續未來。未來三校划船隊裝備將印製泓德能源標誌，並規劃企業參與體驗活動，深化互動。

泓德能源董事長謝源一強調，台灣選手潛力驚人，合作將進一步擴大培育能量。王子奇則表示，三級體系不僅串聯資源，更全程守護選手，目標是培育登上奧運頒獎台的台灣之光。

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