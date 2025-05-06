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台北羽賽／傷癒拚排名 泰國甜心歐帕妮普連三年參賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
泰國「羽球甜心」歐帕妮普連續三年來台參加台北羽球公開賽。圖／中華民國羽球協會提供
泰國「羽球甜心」歐帕妮普連續三年來台參加台北羽球公開賽。圖／中華民國羽球協會提供

BWF超級300的台北羽球公開賽今天展開各組會外賽以及混雙會內賽首輪賽程，其中18歲的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）今年再度參賽，過去一年多來受到傷勢所苦的她，儘管目前狀態仍未完全恢復，但在會外賽首輪仍是與印度選手巴魯阿（Isharani Baruah）苦戰3局後勝出，只要再贏一場就能闖進到會內賽。

目前世界排名第77名的歐帕妮普，在兩年前首度參加台北羽球公開賽時，就以年僅16歲之姿闖進到4強賽，備受期待的潛力加上甜美的外型，讓她在該屆賽事中成為最受關注的外籍選手，在同年9月她更是奪下世青賽女單金牌，與今年名列台北羽球公開賽女單第一種子的日本女將宮崎友花，被認為是亞洲新世代的女單接班人。

不過歐帕妮普在去年受到傷勢影響，導致她在會外賽就止步，個人排名也從2023年最高的42名一路下滑，但今年1月她在超級300的泰國名人賽中，於16強賽逆轉擊敗泰國一姊依瑟儂Ratchanok Intanon），打出生涯最經典的一戰，也宣告走出傷勢陰霾。

而歐帕妮普也連續第3年來台參加台北羽球公開賽，並在今天的會外賽首輪碰上世界排名第87名的印度選手巴魯阿，在首局以21：7拿下後，接下來兩局歐帕妮普卻陷入苦戰，最終才在決勝局以24：22險勝，接下來將與另一名印度好手辛格（Mansi Singh）爭奪會內賽門票。

泰國「羽球甜心」歐帕妮普連續三年來台參加台北羽球公開賽。圖／中華民國羽球協會提供
泰國「羽球甜心」歐帕妮普連續三年來台參加台北羽球公開賽。圖／中華民國羽球協會提供

歐帕妮普賽後表示，今天首局因為對於風向和光線的掌控比對手更好，不過在第二局對手逐漸適應後，讓比賽愈來愈難打，談到目前身體狀況，她說：「目前狀況有比去年好一點，去年我有受一些傷，雖然有愈來愈好，但還沒有完全康復。」

歐帕妮普直言，今年個人目標就是將世界排名重新拉回到40至50名，所以會積極參與超級300與500等級的賽事，對於在泰國名人賽與依瑟儂的經典一戰，她則說：「在那場比賽我學到很多，因為她打得非常好，對比賽掌控也是，非常專注在比賽之中，我學到她如何保持專注，以及對比賽的掌控。」

談到連續三年來台灣，歐帕妮普也直言最喜歡的台灣景點就是西門町，尤其是那邊有不少美食讓她留下深刻印象。

Ratchanok 依瑟儂 羽球

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