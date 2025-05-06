「2025台北羽球公開賽」5/6臺北小巨蛋登場

與中華民國羽球協會共同主辦的「2025台北羽球公開賽」，6日於臺北小巨蛋熱血開打，不僅為臺灣層級最高的國際羽球賽事，也是世界羽球聯盟（BWF）授權辦理的世界巡迴賽Super 300級賽事，臺灣地主隊由「男單一哥」周天成領軍，奧運金牌王齊麟搭檔邱相榤，「羽球新一姐」宋碩芸、去年在印尼大師賽奪冠的謝沛珊/洪恩慈、「臺灣最強混雙」楊博軒/胡綾芳等精銳盡出，迎戰來自包括大馬、印尼、印度、日本、韓國等羽球強權在內的20國、280名世界頂尖選手；臺北市政府體育局游竹萍局長表示，台北羽球公開賽為國內最具指標性國際賽之一，歡迎全國球迷見證精彩頂尖對決、為臺灣選手加油。

游竹萍局長表示，臺灣羽球好手接力在國際上大放異彩，包括永遠的世界球后戴資穎、奧運羽球男雙連霸的王齊麟與李洋、男單一哥周天成、女單一姐宋碩芸等不斷締造佳績，再掀國內羽球熱潮，而這些長年四處征戰的國手們，每年都齊聚台北羽球公開賽，在滿場地主球迷的加油聲浪中，帶來熱血激昂的精彩表現；今年由曾於賽史四度封王的周天成捲土重來、「左手重砲」林俊易也要爭取連霸、宋碩芸則要接班小戴力拚后冠、王齊麟/邱相榤瞄準新組合後的賽史首冠、李哲輝/楊博軒勢在衛冕；不僅地主隊星光熠熠，包括新加坡駱建佑、日本奧原希望及宮崎友花等國際名將大軍壓陣，賽事精彩可期，歡迎全國球迷於5月6日至11日進場小巨蛋或透過轉播，與國手們共同捍衛主場、將金盃留在台灣。

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