世壯運／轉播看這裡 周思齊「山羊兄弟」首場賽事公布

2025雙北世界壯年運動會於5月17日登場，共計35場運動種類、超過2.5萬名選手齊聚，當中重要的轉播環節，今天舉辦公布記者會，包含民視、緯來體育台、民視台灣台等傳統及線上轉播。台灣最美歐巴桑陳美鳳也到場致贈吉祥物壯寶娃娃給予選手旗開得勝。

退役棒球國手周思齊表示，其實還沒退役就已經知道世界壯年運動會，所以在當球員的後期時就開始準備，「大約三年前開始。」所以也想說組一隊來參加。他預告所組的球隊「山羊兄弟」將在5月22日早上8點在天母棒球場第一場賽事，希望大家到場幫他們加油。

前年退役的棒球國手高國輝則是報名高爾夫賽事，退役射箭國手袁叔琪則是報名射箭項目之外，還有慢速壘球。退役射箭國手陳詩園也是報名擅長的射箭。記者會中，稱為「噴射機阿嬤」89歲的潘秀雲也會報名三級跳，以及104歲、金氏世界紀錄最年長的羽球員林友茂則是擔任推廣大使。

台灣最美麗的歐巴桑陳美鳳則是擔任應援團團長，她說，不管大家到了幾歲，永遠都要保持夢想，尤其運動需要有毅力，平時喜歡走路慢跑、瑜伽，看見潘秀雲、林友茂更是所有人的指標，更是鼓勵大家年輕的時候就多運動，也能夠舒壓。

台北市副市長林奕華表示，世壯運不僅是國際級、高規格的賽事，更是讓大家圓夢的國際交流舞台，這次公開賽事轉播收看平台，除了民視、緯來體育台、民視台灣台等傳統頻道，也有YouTube、中華電信MOD、Hami Video等線上同步。