世壯運／獎牌獲設計大獎 選手大禮包價值逾4千元
2025雙北世壯運2萬多人參賽，執委會今天提醒選手10日開始報到，17日前完成以利參與遊行、開幕式；除有獲設計大獎的金銀銅獎牌逾9000面可珍藏，選手禮包價值新台幣4000元。
2025雙北世界壯年運動會執委會今天發布賽事多項特色，主委林奕華提醒所有選手，因這次2.5萬多人參加，請於10日起開始報到，17日以前完成所有報到程序、拿到選手證，以利參與17日的盛大遊行，嘉年華般的開幕式活動。
她說，開幕遊行非常歡樂，除有壯寶、熊讚，還有很多吉祥物一起遊行，沿路會有有趣的安排，先從市府廣場集合、光榮出發，遊行結束後，進入大巨蛋，接著根據每人的狀況，歡迎選手參與繞場，全程非常歡樂，要讓選手成為賽事的主角。
選手年齡也是焦點，她說，這次最年長者是來自泰國的105歲選手，打破世界紀錄，最年輕從30歲起；這次也貼心推出全新上線的2025雙北世壯運APP，可提供選手一手掌握賽事資訊、資源，語文支援有中、英、日、韓語等。
永續環保是另一大特色，林奕華說，這次的「選手大禮包」價值超過新台幣4000元，計有大浴巾、100%使用回收寶特瓶製做的後背包與紀念衣、耐熱運動水壺，以及可分解餐具。
獎牌方面，預計金銀銅將超過9000面，有特殊意義。幕僚說明，除獲得德國iF設計獎，值得收藏，掛帶並是咖啡渣製作，可除臭，不怕流汗。
林奕華重申，賽事不提供瓶裝水。台北市體育局長游竹萍說，歡迎民眾直接入場觀賽，僅大、小巨蛋有座位須索票，索票資訊已刊登在官網上。
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