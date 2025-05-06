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全中運／去年曾搭擋學姐摘2金 宜蘭輕艇好手今年靠自己奪冠

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣吳沙國中二年級學生黃瓊冉今年在全中運拿下輕艇競速200公尺單人C艇金牌。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣吳沙國中二年級學生黃瓊冉今年在全中運拿下輕艇競速200公尺單人C艇金牌。記者林佳彣／攝影

宜蘭運動好手今年在全中運榮獲14金、7銀、16銅佳績，代理縣長林茂盛今在縣民大廳表揚。中道中學學生陳潔安去年因傷錯過賽事，養傷1年，這屆捲土重來，在田徑場勇奪2金；有別去年與學姐搭擋拿2面金牌，吳沙國中學生黃瓊冉今年靠自己摘金，直呼好意外。

全中運4月19日至24日在台南市各競賽場館登場，宜蘭縣共32所國高中職、416名運動好手代表，參與18種類單項競賽。此次囊括14金、7銀及16銅；水上運動11面金牌，包含輕艇項目吳沙國中4金、1銀、1銅，以及划船項目7金、2銀、2銅，金牌更勝上屆3面；田徑3金、4銅佳績。

李彥鞍代表吳沙國中出征輕艇競速項目，拿下3面金牌，另在靜水標桿奪下1面個人銀牌；中道中學陳潔安去年因傷而錯過全中運賽事，忍受1年復健之痛與克服心理障礙，今年一舉為自己摘下田徑800公尺、1500公尺2面金牌；羅東高中王辰曜、五結國中林愈珊與賴婕語在划船項目獲各奪2金，吳沙國中吳政賢在輕艇項目也獲2金。

吳沙國中二年級學生黃瓊冉分享，她國小時練體育，但田徑表現沒有很出眾，家人建議可試試輕艇，自己也覺得可挑戰沒嘗試過的運動，因此進入國中開始練習，去年和學姐在全中運拿下2面雙人金牌，今年更首度拿下輕艇競速200公尺單人C艇金牌。

黃瓊冉說，這次參加輕艇500公尺、200公尺雙人及200公尺單人的賽事，預賽當天比完雙人再接單人，原以為自己沒什麼力氣，單人賽可能無望，結果預賽成績比練習時還要好，直接闖進決賽，尤其是第一次比單人項目，她謙虛表示成績不算好，拿到金牌很滿意，「去年跟學姐，今年沒想到可以靠自己拿到第一名。」也期許亞青選拔能有好成績。

宜蘭縣運動好手今年在全中運榮獲14金、7銀、16銅佳績，今在縣民大廳接受代理縣長林茂盛表揚。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣運動好手今年在全中運榮獲14金、7銀、16銅佳績，今在縣民大廳接受代理縣長林茂盛表揚。記者林佳彣／攝影

宜蘭 運動 金牌

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