Panasonic台北城市路跑9月登場 田中千繪擔任宣傳大使

2025Panasonic台北城市路跑賽將於9月14日在總統府前開跑，全新視覺將「家」的概念擴大到整個城市，同時打造「小綠人一家」的全新IP角色，並邀請運動名人田中千繪擔任賽事宣傳大使，賽事報名自即日起全面開放，至7月17日截止。

作為每年跑季搶先場、被眾多跑友視為開學跑的台北城市路跑賽，在疫情最為嚴峻的2021年迎來與Panasonic的首度合作，連續五年冠名贊助賽事，鼓勵大家身體力行成就健康人生。

Panasonic集團黃政成總經理表示，「一直以來Panasonic提供環保節能的舒適家電，致力為消費者創造對美好生活的想像，但想得美不如跑的好，誠摯邀請大家將美好的想像化為實際行動，和Panasonic一起為更美好的生活努力奔跑。」

Panasonic台北城市路跑賽每年都會進行不同主題的跑聚和賽前跑步講堂，今年當然也不例外，除了7到9月以環保淨街為題的跑聚，更特別邀請到前倫敦奧運5千及1萬公尺日本國家代表、現任日本松下女子田徑隊的吉川美香教練來台，在賽前舉行一場5公里的Shakeout Run及分享會，讓跑者近距離與頂尖田徑好手交流學習，屆時吉川教練也將下場參加12.5公里的比賽。

Panasonic台北城市路跑賽今年延伸「家」的概念，廣義上來說整個城市就是由無數的家所構成，而「家庭」的組成卻有很多的可能，不管是傳統的親子家庭，或者與室友、寵物同住的家，甚至是無生命的玩偶、石頭，都可以是你最親密的家人。因此在3公里趣味跑組別，希望廣邀跑者帶著自己的「家人」一起來參加，只要心中有愛，就是一家人。

來台發展十多年終於在去年取得「永久居留證」的田中千繪，去年以跑者身份在Panasonic台北城市路跑賽中登場，今年則將擔任掛牌嘉賓和賽事宣傳大使，她表示平時自己幾乎都是一個人跑步，有時候會感到孤單，但在開始參加路跑賽事後感受到一群人一起跑的樂趣，她也跟母親約好，在母親80歲時要去夏威夷參加馬拉松賽事，「很高興能夠透過運動讓自己與家人的生活能夠更健康、快樂。」