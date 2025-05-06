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台灣女子高球／世界積分海外共證 中信打造指標賽事

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
中國信託女子公開賽為國內指標賽事，進場觀賽人次屢創新高，圖為中信高球女將侯羽桑於二○一九年賽事第十八洞奪冠的場景。圖／中國信託銀行提供
中國信託女子公開賽為國內指標賽事，進場觀賽人次屢創新高，圖為中信高球女將侯羽桑於二○一九年賽事第十八洞奪冠的場景。圖／中國信託銀行提供

中國信託為台灣最早投入推廣高爾夫運動的企業之一，與女子高球的淵源可追溯至一九七七年主辦第一屆「中華女子高爾夫公開賽」，當年這場賽事被視為高球性別平權之先驅。十五年前，中國信託本於初衷，扶植多位具潛力的優秀女子選手，進而舉辦女子公開賽，除了爭取選手比賽成績可納入世界積分，亦是唯一曾促成台灣、中國大陸雙認證，以及台灣、日本共同認證的女子高球賽事。近年來「中國信託女子公開賽」不斷提升比賽競技水準及可看度，已成為國內年度指標賽事，屢屢刷新進場觀賽人次的紀錄。

中國信託則在女子高爾夫領域深耕已久，近年來國內大型企業包括鴻海、大聯大、緯創等紛紛舉辦女子高球比賽。中國信託女子公開賽自二○一二年與台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）合作，連辦十四年，即使在新冠疫情期間也未中斷。

當年為了讓台灣女子高球好手能在家鄉累積世界積分，中國信託特別催生了中信女子公開賽，促成達到申請「世界積分組織」認可門檻。這項比賽曾分別攜手中國女子職業高爾夫協會（CLPGA）、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）共同認證，吸引各國好手來台參賽，提升台灣高爾夫賽事的國際能見度。前年起更成為JLPGA首次在海外舉辦日次巡與台巡共同認證的比賽，締造台日女子高球運動史的新里程碑。

這項賽事在二○一九年決賽當天創下林口球場單日最多民眾進場的紀錄，二○二二年最終輪也締造高雄球場單日、單一賽事最多觀賽人數，去年於東方球場的三輪賽事合計超過九千人次進場，刷新賽史進場觀賽人次新高紀錄。

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