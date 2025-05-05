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影／全中運勇奪5獎牌...選手卻與車爭道練跑 高市議員批：都是落石

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄桃源國中體育選手每天在南橫公路路跑訓練，校長或教練必須跟在後面保護學生安全。記者徐白櫻／翻攝
高雄桃源國中體育選手每天在南橫公路路跑訓練，校長或教練必須跟在後面保護學生安全。記者徐白櫻／翻攝

全中運剛落幕，高雄桃源國中拿下2金2銀1銅佳績。市議員高忠德為地方發聲說，桃源國中位處斜坡、腹地狹小，沒有操場，柔道館環境簡陋猶如工務所，選手每天早起練跑，必須穿梭在南橫公路跟車子爭道，地面有碎石，腳受傷也不敢講，盼爭取更完善訓練空間。教育局回應，學校曾遭遇土石流威脅，待近日安全評估報告出爐再做後續規畫。

桃源區早年沒有國中，學生要下山到六龜寶來國中住校上課，1993年才在勤和里設校，目前校內有普通班及體育班，聘請專任運動教練，重點發展舉重、柔道及射箭。

議員高忠德指出，桃源區曾出過高展宏及江念欣兩位奧運國手，帶給山上孩子很大激勵，然而桃源國中選手訓練地點簡陋，校內柔道館須兼具汛期安置所，環境很差。此外，校內沒有操場，學生每天6點多都要從勤和跑至桃源，再折返回學校上課。

高忠德說，他常目睹學生在車來車往的大馬路（南橫公路）跑步，校長或教練跟在後面，幫忙指揮交通；更心疼學生擔心影響訓練，即使跑步中不小心扭傷或踩到石頭受傷也不敢講。

高忠德表示，學校對面有對面一處2公頃的水利署公家土地，希望教育局或運發局協助爭取，建置教職員停車場及滿足學生體育活動的場地。

教育局長吳立森回應，學生辛苦受訓畫面讓人動容，因桃源國中在颱風時遭遇土石流侵襲，已經委託台南市土木技師公會研究學校現址安全性，會依據報告做後續評估。

高雄議員高忠德發現桃源國中校內柔道訓練場地簡陋，還要充當汛期安置所，希望教育局重視。記者徐白櫻／翻攝
高雄議員高忠德發現桃源國中校內柔道訓練場地簡陋，還要充當汛期安置所，希望教育局重視。記者徐白櫻／翻攝

教育局 運動 體育 高雄市

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