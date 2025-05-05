路跑／Wings for Life 全球31萬人同時為不能跑的人而跑 歷年新高

Wings for Life脊髓損傷研究基金會主辦的第12屆「Wings for Life全球路跑」於5月4日台灣時間晚上7點（世界標準時間上午11點）與全球同時開跑，由來自191個國家，包含一般跑者、輪椅跑者和職業運動員共31萬0719名一同起跑，不只全球參與人數突破過往紀錄，本次更募得860萬歐元的報名費及相關捐款金額，資金將全數投入脊髓損傷治癒的研究，一同為共同公益目標而努力。

今年Wings for Life 台灣賽事超過1300人報名，更有逾500名跑者聚集在中正紀念堂團跑。跑者們透過線上APP與耳機聆聽虛擬終結者號的追趕和鼓勵，一同與全球跑者完成自己的目標。今年台灣跑者中創下最遠距離的是有許多練跑學生的「愛迪生老酥」黃毓軒，他在第二次參加 Wings for Life全球路跑即奪下台灣男子冠軍。相較於第一次的19公里，他坦言在這次挑戰過程中曾兩度萌生放棄念頭，但「為了不能跑的人而跑」，就有了繼續前進的動力。他分享：「告訴自己要堅持下去，即便速度變慢，也要盡力完成。」最終超越個人過往的全馬紀錄，跑出46.81公里的佳績。

首度參賽即完成35.33公里、拿下台灣女子冠軍的林于馨則賽後分享：「這是我第一次參加Wings for Life全球路跑，非常好玩，看到很多人一起跑很刺激，也很想幫他們加油。」她提到相較於其他賽事，跑到後面會變得孤單，這次能跟許多人一起環跑中正紀念堂，加上聽到APP中小戴的激勵聲音覺得受鼓勵，自己甚至還會跟小戴對話，讓路跑變得更有趣。

這次參與者中不乏運動圈、社群創作者等意見領袖親身力挺，首次參加的景美女中拔河隊教練郭昇，在曾瀕臨重大脊髓損傷後不只重返教職，本次身體力行，為自己設下個人目標，更號召拔河隊選手們參加。郭昇表示：「賽前雖會擔心表現狀況，但在太太陪同下、帶著熱愛運動的心，希望能盡一份心力」；拔河隊學生們也分享，「平常訓練都只跑600公尺，但透過APP線上跑竟能夠跑出超過10公里的長距離，很感動有不錯的成績，也很開心可以支持教練一同推廣。」

YouTuber 椅人則已經連續參加四年的Wings for Life全球路跑，透過推行輪椅也能向前，他分享：「正如我的書所說，沒試過怎麼知道你不行，希望透過自己的行動鼓勵更多人，也讓脊損治癒的可能性持續下去。」