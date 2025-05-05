台北羽賽／匯聚27國451位選手 6日台北小巨蛋正式開戰

台北羽球公開賽明天在台北小巨蛋正式開戰，本屆賽事吸引來自27個國家、共計451位世界級頂尖選手報名參賽，包括馬來西亞、印尼、印度、日本、南韓等好手壓境，地主台灣由男單周天成、林俊易、李佳豪、女單宋碩芸、男雙李哲輝／楊博軒、王齊麟／邱相榤、混雙搭檔楊博軒／胡綾芳、女雙謝沛珊／洪恩慈等人迎戰列強挑戰。

中華民國羽球協會今天舉辦賽前記者會，邀請中華奧會主席林鴻道、體育總會會長葉政彥、教育部體育署副署長洪志昌、台北市體育局局長游竹萍等貴賓蒞臨指導與祝賀。現場安排祥獅獻瑞，為台灣代表獻上祝福，中華羽協理事長張國祚親自主持授旗儀式，將象徵榮耀的代表隊戰旗交由周天成領受，勉勵台灣代表隊旗開得勝、勇奪佳績。

張國祚在致詞中，首先肯定並嘉勉台灣選手的優異表現，於剛落幕的BWF蘇迪曼盃混合團體賽，台灣新生代選手展現強勁實力，成功闖進八強，繳出亮眼成績，也為即將登場的台北羽球公開賽注入信心與士氣。

張國祚並特別致贈感謝狀，感謝本屆贊助企業鼎力支援賽事，包括HSBC滙豐商業銀行、YONEX優乃克公司、大金空調、中華電信、勇源基金會、太報、星誠細胞生醫、統一企業、歐德傢俱、SUM汽車網、yamicar協新租車、AMO阿默典藏蛋糕、兆基屋管、澳根尼等企業共同贊助賽事，讓世界看見台灣舉辦國際羽球賽事的堅強實力。

今年台北羽球公開賽推出的賽事門票及預售套票皆銷況熱烈，為期6天的賽事也將由中華電信MOD、Hami Video、民視及博斯運動為賽事提供轉播服務。其中中華電信MOD與Hami Video將提供全程六天賽事直播，讓無法親臨現場球迷們不論是透過電視、網路、還是手機，都可以全程即時觀看精彩賽事，一起為台灣選手加油。