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台北羽賽／周天成挑戰第5冠 與博士級體能師靠冷門影片牽起緣分

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台北羽球公開賽明天開打。中華羽球協會理事長張國祚（左二）將中華代表隊戰旗交由台灣一哥周天成（右二），並率領代表隊全體選手共同誓師，要將本屆冠軍獎盃留在台灣。記者許正宏／攝影
台北羽球公開賽明天開打。中華羽球協會理事長張國祚（左二）將中華代表隊戰旗交由台灣一哥周天成（右二），並率領代表隊全體選手共同誓師，要將本屆冠軍獎盃留在台灣。記者許正宏／攝影

台北羽球公開賽將於明天在台北小巨蛋點燃戰火，「台灣一哥」周天成挑戰在這項賽事的第5冠，35歲的他，從去年開始與日籍體能老師佐藤公威合作，聊起注意到他的緣分頗微妙，是因無意之間在網路上看到他的影片，雖然點閱率不高，但正好就是進入他的視線。

台北羽球公開賽屬於BWF超級300等級賽事，今年吸引來自27國、共計451位世界級頂尖選手報名參賽，地主台灣由男單周天成、林俊易、李佳豪、女單宋碩芸、男雙李哲輝／楊博軒、王齊麟／邱相榤、混雙楊博軒／胡綾芳、女雙謝沛珊／洪恩慈等人，迎戰世界列強。

周天成已經手握2016、2017、2019、2022年冠軍，今年將挑戰第5冠，他從去年開始與佐藤公威合作，客製體能訓練菜單，他說內容不到很硬，但比較科學性、針對性，不同時期有不同訓練方式。

周天成指出，「他是一個運動表現方面的美國博士，接觸很多不同項目的選手，也有冬季運動、大胃王比賽的選手。他會朝很多不同方向去準備，訓練也比較有趣。神經肌肉方面的訓練很新鮮，各方面對我很有幫助，我自己是覺得反應有變快，思考上、想法上也不一樣，很多事情都可以問他，就算他不懂也會去查。」

兩人的合作緣分始自一支周天成口中「沒什麼人看的影片」，他說或許是因為佐藤講的東西比較專業，一般人比較看不下去，所以影片點閱並不高，他笑說：「很有趣是，很多人發影片，不多人看，但只要關鍵那個人看到就好。」他偶然注意到佐藤的影片，「剛好看到，而且影片中還閃現林郁婷。」後來和國訓中心討論想找一位體能老師時，因此想到了佐藤公威，牽起合作緣分。

台北羽球公開賽將於明天在台北小巨蛋點燃戰火，「台灣一哥」周天成挑戰在這項賽事的第5冠。記者許正宏／攝影
台北羽球公開賽將於明天在台北小巨蛋點燃戰火，「台灣一哥」周天成挑戰在這項賽事的第5冠。記者許正宏／攝影
台北羽球公開賽將於明天在台北小巨蛋點燃戰火，今年吸引來自27國、共計451位世界級頂尖選手報名參賽，周天成領銜地主代表捍衛主場。記者許正宏／攝影
台北羽球公開賽將於明天在台北小巨蛋點燃戰火，今年吸引來自27國、共計451位世界級頂尖選手報名參賽，周天成領銜地主代表捍衛主場。記者許正宏／攝影

周天成 林俊易 羽球

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