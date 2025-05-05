台北羽賽／王齊麟「李洋化」帶邱相榤 吵完聊完哭完搭配變順了

2025台北羽球公開賽將於明天在台北小巨蛋點燃戰火，男雙王齊麟與邱相榤的「麟榤配」首次在這項賽事亮相，王齊麟以往在場上是被李洋狂唸的那一方，換搭檔合拍10個月以來，現在換成他自己瘋狂碎嘴，讓王齊麟笑說：「就像以前是李洋一直念我，現在換我稍微…沒到念啦！就是聊一下。」

由於李洋從選手生涯退役，兩屆奧運金牌組合「麟洋配」在去年台北公開賽完成最後一舞，王齊麟今年與邱相榤搭檔出擊，他開玩笑說自己對台北賽有點陰影，「畢竟自己去年讓李洋在16強提早退休，希望今年和新搭檔有不同的火花，自己在場上可以表現更好一點。」

兩人合拍10個月，王齊麟說剛搭檔時因為新鮮、對手對他們陌生，「都是用各自能力在打，對手還不適應，半年開始被摸透，今年真的就是『穩定16強』，除了全英公開賽第一輪，其他都是16強、每場比賽都只打兩場，但我覺得有越來越好。」

「麟榤配」持續磨合，邱相榤透露，自己在歐洲站狀態比較低迷，想太多、自己壓力太大，越打越彆扭。王齊麟忍不住吐槽：「哪有，你明明第一場狀況很好，是你自己越打越低迷。」邱相榤在3月瑞士公開賽打到崩潰，王齊麟也透露兩人有「激烈溝通」，「回飯店後想說去他房間和他聊聊，看他心底有什麼話，大家把問題好好講開，結果講一講哽咽，一個大男人在我面前哽咽，害我有點…。」

王齊麟說，兩人在瑞士打完後溝通滿久，蘇迪曼盃也持續調整，「雖然打韓國是輸，但搭配起來是變順，只是網前組織還是要有人跳出來做這個工作。」