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LPGA／黑沙漠錦標賽 徐薇淩並列第12創今年最佳

中央社／ 台北5日電
徐薇淩。 法新社
徐薇淩。 法新社

LPGA黑沙漠錦標賽今天進行最終回合，台灣唯一晉級的女子職業高爾夫好手徐薇淩繳出72桿，總計4天以低於標準13桿的275桿、並列第12名作收，創今年最佳排名。

總獎金300萬美元（約新台幣9426萬元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）黑沙漠錦標賽（BlackDesert Championship），在美國猶他州登場，台灣有徐薇淩、林子涵、錢珮芸、程思嘉、曾雅妮等人參賽，不過僅徐薇淩1人晉級。

相較於前3天，徐薇淩在最終回合表現平平，抓4博蒂、吞4柏忌繳出平標準的72桿。主要還是鐵桿稍微失準，今天標準桿上果嶺率僅66%，和前3回合平均87%有段落差。

這是徐薇淩今年的第6場LPGA賽事，前5只有2場晉級，且最佳排名只有並列第37名；這場LPGA黑沙漠錦標賽，徐薇淩4回合都相當穩定，並列第12名也寫下最佳成績。

徐薇淩今天告訴中央社記者說，打完這場比賽，壓力可以稍微輕了一點，「至少證明現在努力方向和想法是對的，但我也不想讓自己放得太鬆，畢竟這個戰場十分激烈。」

徐薇淩強調，最終回合還是有一些問題，「幸好自己知道問題出在哪，這樣就能在練球的時候作些調整，算是從失誤中學習到好的東西。」

最終來自韓國的柳海蘭，以4天低於標準26桿的262桿，拿下生涯第3座LPGA冠軍。

LPGA 徐薇淩 高爾夫

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