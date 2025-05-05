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迎戰世壯運 新北查裝備顧動線 籲觀賽民眾配合安檢

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府副秘書長龔雅雯坦言，因部分場館為複合式使用空間，需同時兼顧選手、工作人員與一般民眾動線，挑戰不小。記者張策／攝影
新北市政府副秘書長龔雅雯坦言，因部分場館為複合式使用空間，需同時兼顧選手、工作人員與一般民眾動線，挑戰不小。記者張策／攝影

2025年世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，今新北市府在板橋國民運動中心進行場地總檢查，新北市政府副秘書長龔雅雯表示，目前各場地整備進度已達三分之二，包含交通、消防、食安、住宿等配套皆持續檢核中，籲請入場觀賽的民眾須配合進場人數控管與安檢措施。

龔雅雯指出，板橋國民運動中心為本屆重點競賽場地之一，目前場地容量充足，若遇突發性大量觀眾湧入，將由派駐官機動調節控管。她說：「民眾入場觀賽是鼓勵的，但場地的安全、動線與行政安排都需兼顧。」

動線規畫部分，龔雅雯坦言，因部分場館為複合式使用空間，需同時兼顧選手、工作人員與一般民眾動線，挑戰不小。「像有些場地平時也有市民使用，我們就必須仔細區隔進出動線，避免影響到市民，這也是目前持續調整、優化的重點之一。」她強調，市府將根據場地特性彈性應變，務求不影響一般市民使用權益，同時確保賽事流暢與安全無虞。

針對場地安全，龔雅雯強調，所有場地皆依照國際規範布設，安全標準無虞；至於板橋體育場部分觀眾席破損情形，目前已列入賽後全面整修計畫，賽期間如涉及安全、但不影響比賽者，市府都有即時處理。

此外，龔雅雯表示，選手多數在比賽場地周邊就地吃住，相關衛生與旅宿稽查由衛生局、觀旅局加強管理。她也補充，從4月23日起市府已陸續於新北美術館等地進行維安演練，目標是讓整體賽事執行「不留死角」。

各局處亦同步配合檢核作業。交通局表示，目前計程車下車點仍在進一步確認；消防局則指出場館消防設備功能皆正常；觀旅局回報板橋地區住宿量能尚稱充裕；賽事裁判長也表示，目前與市府溝通順暢，未見重大問題。

此屆世壯運參賽國達106個。龔雅雯指出，賽事規模盛大，各局處將持續完成最後確認工作，團隊「已做好萬全準備」。她也提醒，雖鼓勵民眾進場觀賽支持賽事，但進場前須配合安檢措施，場地若滿載則將暫停入場，以維護整體秩序與安全。

新北市政府副秘書長龔雅雯（右）與體育局局長洪玉玲出席板橋國民運動中心進行場地總檢查。記者張策／攝影
新北市政府副秘書長龔雅雯（右）與體育局局長洪玉玲出席板橋國民運動中心進行場地總檢查。記者張策／攝影
新北市政府副秘書長龔雅雯（右四）、體育局局長洪玉玲（右三）與相關人員進行合影。記者張策／攝影
新北市政府副秘書長龔雅雯（右四）、體育局局長洪玉玲（右三）與相關人員進行合影。記者張策／攝影

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