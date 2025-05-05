自行車／快閃周年再聚三貂嶺 百位車友籲還我安全車道

2025年5月3日正值三貂嶺隧道快閃抗議一周年，再次有逾百位車友齊聚猴硐遊客中心，發起「還我三貂嶺隧道自行車道」快閃行動，這次參與者來自全台各地，甚至有民眾攜家帶眷利用公共交通與公共自行車共襄盛舉，展現民間對此議題的持續關注與堅定訴求。

「三貂嶺生態友善隧道」原名「三貂嶺隧道自行車道」，係新北市政府取得體育署前瞻「營造友善自行車道計畫」補助推動的公共工程，總經費高達3.1億元。原意為提供安全便捷自行車道串聯瑞芳、雙溪，卻因設計錯誤造成騎士摔傷、輪椅卡溝等多起事件。新北市政府不但未針對缺失進行改善，反將其更名並轉為預約制開放，試圖掩蓋政策與設計上的失誤。

2024年首次快閃活動後，包括議員質詢、多家媒體報導，以及知名KOL拍攝多支批評影片，持續引起社會關注，倡議團體也拍攝影片、撰寫系列文章，揭露安全問題並向監察院陳情。然而，新北市政府迄未正面回應，相關主管機關如交通部與體育署也無積極的回應或改善作為。

本次再度快閃，參與者重申兩大訴求：其一，請新北市政府回歸工程原意，針對路面安全與動線不良進行改善；其二，請市府與主管機關正面回應民間質疑與陳情，勿再以「生態」包裝錯誤決策，掩蓋公共工程失當。

車友們強調，三貂嶺的問題不是孤例，而是台灣自行車觀光政策失靈的縮影，他們希望透過行動讓更多人看見，公共設施應回歸安全、便利、平權原則，讓自行車道真正能被安全、自由地使用。