全台首間「NB RUN運動體驗店」開幕！「運動女神」房思瑜與「美人腿跑者」沈利倩暢談感動跑步故事

全台首間 NB RUN運動體驗店於信義區盛大登場，New Balance邀請「運動女神」房思瑜和「美人腿跑者」沈利倩，兩位來自不同背景、受到NB精神鼓舞而愛上跑步的跑者，以「Run Your Way」 為主題，暢談令人動容的跑步故事，鼓勵每一位熱愛運動的朋友自在啟程，找到屬於自己的節奏與答案！

全台首間 NB RUN運動體驗店開幕，邀請房思瑜、沈利倩暢談跑步故事。 New Balance/提供

全台首間 NB RUN運動體驗店開幕，邀請房思瑜、沈利倩暢談跑步故事。 New Balance/提供

回顧房思瑜的跑步旅程，充滿了驚喜與突破。2023年，她首次挑戰人生初馬，便選擇了被譽為六大馬中難度最高的「紐約馬拉松」，雖然起初毫無經驗，但她憑著「零基礎也能完成全馬」的信念，房思瑜認真訓練，成功跨越終點線。此後，她接續兩年參加渣打馬拉松，半馬創下 1 小時 42 分的驚人 PB（個人最佳紀錄），被網友封為「台灣最速女藝人」。

「河邊的日出很漂亮，跑步對我來說，是一件很浪漫的事。」房思瑜在對談中分享，跑步讓她的生活日程更規律，清晨工作前跑步，能夠開啟一整天的活力；工作後輕鬆跑，可以抒發壓力，「跑步可以鼓勵我，也療癒我，已經是我生活中不可或缺的一部分。」

談到心境轉變，房思瑜也坦言，剛開始跑步時曾經執著於速度，但如今的她，更享受在跑步中認識自己：「狀態好的時候，就試著突破極限，狀態不好的時候，也學習接納自己，現在的我更懂得什麼時候該休息，什麼時候該努力，認識柔軟的自己和有韌性的自己！」

在房思瑜心中跑步從來不是為了追趕別人，而是傾聽自己、相信自己，只要不設限，勇敢去挑戰，每一個腳步都是你的答案。

房思瑜認為跑步是自己生活中不可或缺的一部分。 New Balance/提供

曾獲選台灣十大傑出青少年的沈利倩，自幼因病截肢，樂觀開朗的她將右腳義肢暱稱為「美人腿」。過去，她從未想過自己能跑馬拉松，直到大學時在 NB 的支持和鼓勵下，透過科學化訓練與合適配備，才讓她鼓起勇氣跳脫舒適圈，挑戰人生第一場馬拉松。

首次挑戰2024渣打馬拉松13K，雖然只完成了一半，但沈利倩感到非常開心，因為她已經突破剛開始訓練時的自己。今年她再度挑戰渣打馬21K，卻跑錯路線，誤入13K賽道，最後一段路，沈利倩因為遇到撞牆期而慢了下來，沒想到好友房思瑜竟適時的出現在她身邊，陪伴她一起跑到終點，意外完成了去年沒達成的目標。

沈利倩的勇氣特質，讓她獲選為 New Balance 全球品牌大使，用故事讓更多人知道「Run your way」的運動精神，她也在對談中鼓勵大家：「只有不想做，沒有做不到！只要勇敢去嘗試，就能突破自己的極限，跑步讓我們人生中，有更多一起前進的夥伴！」

沈利倩的勇氣特質，讓她獲選為 New Balance 全球品牌大使。 New Balance/提供

NB Fresh Foam X 1080 v14是房思瑜、沈利倩共同的愛鞋。 New Balance/提供

提到最喜歡的鞋款，兩位力與美兼具的跑者異口同聲地大喊：「1080！」NB Fresh Foam X 這雙鞋陪伴房思瑜完成人生首馬，也成為他的日常愛鞋，房思瑜認為有好的裝備，才能讓自己無後顧之憂的沉浸在運動中；沈利倩也獨鍾這款人氣鞋款，認為它能針對腳掌不同區域提供剛好的緩衝與支撐，大幅減少壓力與不適，陪伴她穩定跑完每一段長距離。

無論快或慢，每一步都有價值，都是通往目標的一部分。New Balance為了滿足不同程度、不同需求的跑者，藉由專業科技與貼心支持，讓每個人都能盡情享受運動的樂趣，為此更在台北信義區打造全台首家以專業運動為核心的「NB RUN運動體驗店」，承載品牌的Run Your Way的理念，涵蓋品牌旗下各種專業運動商品，從初階入門的跑鞋、到專業競速的碳板系列都有，還有專業的跑步周邊配件。除此之外，像籃球、棒球等其他專業運動在這裡也可以找到。

「NB RUN運動體驗店」為專業運動而設計。 New Balance/提供

店內完整匯集New Balance旗下多款專業跑鞋，從主打超強回彈與柔軟緩震的Fresh Foam X系列，到備受選手推崇、兼顧訓練與競速需求的FuelCell家族，除了完整的全系列跑鞋，這裡也有不少特殊款或少見稀有的款式，例如SC Elite v4 針對倫敦馬拉松所推出的限量款配色，或是跑者圈討論度很高卻很難找到的頂級緩震跑鞋Fresh Foam X Balos。講到全方位裝備，這裡還有像是袖套、跑襪、跑步背包等專業跑步配件，專業跑步服飾當然也少不了，繽紛多種選擇的輕盈透氣RC系列運動服飾這裡也能試穿到！

針對熱愛戶外探險的跑者，NB Run也有專業越野跑鞋Fresh Foam X Hierro的最新一代，結合優異抓地力與舒適緩震，助你輕鬆征服各種地形；若比較喜歡赤足腳感的跑者，也有少見的Minimus Trail系列，極致輕量帶來貼地奔馳的靈敏體驗，陪你挑戰更高難度。

作為一家運動專門店，這裡還有品牌簽約的棒球巨星「大谷翔平」的聯名系列 Ohtani Signature Collection的服飾和限量販售的Ohtani 1系列釘鞋&訓練鞋，也有籃球迷喜愛的KAWHI & TWO WAY系列等籃球鞋款和服飾。除此之外，店內更有限定販售的高機能服飾HYPER SPORT系列、ENERGY PACK系列，不只運動能穿，平常休閒穿出門也絕對是潮流有型。

為慶祝開幕，NB RUN運動體驗店特別推出多項限時折扣與專屬優惠活動，限量超值特惠。無論是鎖定心儀跑鞋，或想一次補齊運動服飾與配件，現在就是入手的最佳時機！

【New Balance NB RUN消費者活動】

New Balance/提供

好禮1: NB RUN運動體驗店消費滿5800即贈NB 紓壓按摩球2入組

好禮2: 即日起至5/12 凡於NB RUN運動體驗店消費滿5000現抵500，單筆滿6800送"野餐餐具雙人組"

*贈品數量有限 贈完為止

*指定商品不配合消費者活動

*活動以現場人員公告為主

NB RUN 運動體驗店 門市資訊

地址｜台北市信義區松壽路20號1樓

時間｜星期日至星期四 11:00-22:00，星期五至星期六 11:00-22:30

了解更多NB商品 > https://www.newbalance.com.tw/running_clp.html