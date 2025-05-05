排球／連莊盃泰國Nakhon Ratchasima抱走金盃 龍邁建設奮戰摘銀

2025第四屆連莊盃國際邀請賽迎來最終日，馬來西亞MBSA BLUE PELICAN在外援缺陣下不敵連莊，排名第六。南韓尚武則成功擊敗衛冕軍柬埔寨Visakha，拿下第三。冠軍賽最終則由泰國Nakhon Ratchasima封王，Amornthep Khonhan榮膺MVP，為本屆賽事畫下完美句點。

冠軍戰由地主龍邁建設對上今年拿下第10座泰國聯賽冠軍的Nakhon Ratchasima，泰國對於本次賽事有備而來，火力全開每個位置皆建功，29歲舉球對角球員Khonhan Amornthep以16分領軍率領眾人擊敗龍邁建設，而本場次拿下全隊第二高的Haryono Doni，身為印尼國家隊現役球員，加入這支球隊僅一年時間首次旅外至泰國又能與球隊拿下連莊盃金盃，「沒有想過會拿下冠軍，希望我們明年能再回來挑戰二連霸！」

獲得MVP的泰國隊Khonhan Amornthep謙遜表示：「我從未預想到自己會獲得MVP，這個獎項屬於整個團隊。這是我第一次在國際賽中獲得這樣的榮譽。」他將這份殊榮歸功於隊友們的共同努力，有團隊才有今天的他

首場賽事進行五、六名排名賽，在馬來西亞MBSA BLUE PELICAN的印度外援缺陣下，連莊強勢直落三力退對手，拿下第五名。

不同去年身在蒙古Nature Med，今年Khangal Tamiraa漢佳以新隊伍身分回歸連莊盃，「第三次來到台灣，非常開心能夠回到這裡，不過可能與隊友搭配時間僅三個禮拜，認為表現僅展現出50~60％，然而這次連莊盃多以不擅長的邊線攻擊手身分登場，「過去我都打舉球對角的位置，因為教練團需求，主攻手的身分對我來說是個挑戰，我的接發球也比較不穩定。」

Khangal Tamiraa漢佳坦言未來有機會在台灣打球，他表示非常期待與布萊恩攜手，而自己也會努力訓練提升，盡自己所能去帶領隊友，幫助球隊贏得勝利。

吳宗軒則道：「從企聯結束後一連串的比賽很多，體力上有點負擔太大，不過因為有漢佳的加入，我們在更換人手上有更活潑的應用。」高偉誠在連莊盃後將離開至伊斯特，「期待與之前台北市隊友合體，而過去不管離開台中後與回到台中都有宗軒的陪伴，這次是真的要別離，『以後就是在球場隔網對決了』。」

以南韓軍人隊組成的尚武，力克去年冠軍柬埔寨Visakha，賽後上演多次精采好球的自由球員JANG JI-WON提到，「連續的賽程對我們體力來說很艱辛，全隊能夠拿下這場勝利全靠意志力拼戰。」首次參與連莊盃，JANG JI-WON表示發現支持南韓的球迷比想像的多，球迷們也比在韓國時更熱衷在看球的感覺。」

他也進一步分享到今年首次入選南韓國家隊16人名單的感想，「沒有預想過今年會入選，比起期待和高興的感覺，更多的是緊張和不安，對於自己未來的壓力可能會比期待大一點。」