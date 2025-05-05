推廣高球半世紀 中國信託力挺國手

「二○二五中國信託女子公開賽」將於本月十五日在桃園市東方高爾夫俱樂部開打，此賽事今年邁入第十四年，中國信託與台灣高爾夫發展的淵源半世紀，中國信託金融控股公司創辦人辜濓松熱愛高球，更有一身好球技，曾於一九五八年以國手身分，代表台灣前往英國參加第一屆世界業餘艾森豪錦標賽。在早年台灣外交處境艱困之際，更於一九七八年催生「中國信託盃國際高爾夫俱樂部隊際錦標賽」，推展民間經貿外交，致力奉獻國家、回饋社會。

中國信託至今仍秉持推廣台灣高爾夫運動的使命，長期贊助潛力選手、主辦賽事，助力台灣高球接軌國際，讓世界看到台灣人的精神，就是遇強則強、永不放棄。

辜濓松的高球啟蒙老師為其八叔辜寬敏，球技師承「台灣高球之父」陳金獅，曾於一九五八年以國手身分代表台灣前往英國參加第一屆世界業餘艾森豪錦標賽。在早年台灣外交處境艱困之際，更於一九七八年催生「中國信託盃國際高爾夫俱樂部隊際錦標賽」，推展民間經貿外交。

辜濓松在大學二年級時，加入淡水球場成為會員，並擔任指導球場桿弟的任務，當年即協助挖掘與訓練台灣選手，如陳清波、謝永郁、呂良煥、郭吉雄、謝敏男、涂阿玉等好手。辜濓松亦因英文能力優異，大學畢業後曾擔任國家高爾夫代表隊領隊，帶選手征戰國際高壇。

辜濓松也透過高爾夫來教育下一代，中信金控董事暨中國信託慈善基金會董事長辜仲諒指出，父親從小就教他打高爾夫，並鼓勵多參加比賽，他一度面對成績無法再突破的壓力，幾乎不想再打，但父親不准他輕言放棄並鼓勵他：「無論再困難，面對它，克服它，Never give up！」這種永不放棄的精神，亦融入為中國信託的企業文化。

中國信託自一九七八年投入推廣高爾夫運動至今半世紀，二○一一年起贊助具潛力的女子高爾夫選手，以實際行動培育台灣之光。二○一二年起主辦中國信託女子公開賽，並與台灣女子職業高爾夫協會合作，讓更多優秀的台灣選手藉由國際賽事磨練球技、累積世界積分。