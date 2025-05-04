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基隆風行的柔力球往外縣市推廣 台東、嘉義都邀請表演

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市體育會今天在仁愛國小舉辦「柔力球觀摩賽」，基隆市長謝國樑到場頒發獎狀給參與隊伍，期許更多民眾加入柔力球運動，強身健體。記者邱瑞杰／攝影
基隆市體育會今天在仁愛國小舉辦「柔力球觀摩賽」，基隆市長謝國樑到場頒發獎狀給參與隊伍，期許更多民眾加入柔力球運動，強身健體。記者邱瑞杰／攝影

基隆市體育會今天在仁愛國小舉辦「柔力球觀摩賽」，基隆市長謝國樑到場頒發獎狀給參與隊伍，期許更多民眾加入柔力球運動，強身健體，也感謝體育會對各項運動都大力支持與推廣，讓民眾身心更加健康。

基隆市今年運動i台灣柔力球觀摩賽，因為在仁愛國小舉辦，因此無法安排所有柔力球團隊參加，最後以抽籤方式，邀請14支隊伍參加。

謝國樑表示，看到這麼多選手們精神抖擻參與活動深受感動，柔力球是結合力與美的運動，感謝體育會的大力推廣，以及市議會在預算上的支持，希望在大家的努力之下，讓更多民眾認識並參與這項運動，讓大家的身心更加健康。

基隆市體育會柔力球委員會理事長林進來說，柔力球運動不受天候及場地限制，很適合在基隆市推廣，現今基隆已有上千名選手及教練，基隆各區都有隊伍參與這項運動，目前已經是全市人數最多的單項運動，感謝體育會理事長鄭錦洲的支持，以及市府的重視。

鄭錦洲表示，基隆可以說是柔力球的「祖師」，目前在彰化縣以北縣市風行。台東縣5月下旬辦活動，邀請基隆柔力團隊出場表演，嘉義的秋季運動會也有意安排基隆柔力球團隊演出，有以把柔力球運動再往南、往東推廣。

基隆市體育會今天在仁愛國小舉辦「柔力球觀摩賽」，基隆市長謝國樑到場頒發獎狀給參與隊伍，期許更多民眾加入柔力球運動，強身健體。記者邱瑞杰／攝影
基隆市體育會今天在仁愛國小舉辦「柔力球觀摩賽」，基隆市長謝國樑到場頒發獎狀給參與隊伍，期許更多民眾加入柔力球運動，強身健體。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市體育會今天在仁愛國小舉辦「柔力球觀摩賽」，基隆市長謝國樑到場頒發獎狀給參與隊伍，期許更多民眾加入柔力球運動，強身健體。記者邱瑞杰／攝影
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