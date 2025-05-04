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路跑／長濱雙浪金剛馬拉松10周年 超過2200名跑者暢快完賽

聯合報／ 即時報導
全馬、半馬組選手預備開跑。圖／東管處提供
全馬、半馬組選手預備開跑。圖／東管處提供

由交通部觀光署東部岸國家風景區管理處主辦的「2025長濱雙浪金剛馬拉松」於今天（4日）清晨5點在台東縣長濱國民小學熱鬧起跑。今年有來自澳洲、比利時、美國、加拿大、馬來西亞、菲律賓、越南、中國大陸（含香港）、北愛爾蘭、印尼、日本等11個國家的選手參加，總人數超過2200人共襄盛舉。賽事由長濱國小棒球隊以活力滿滿的戰舞暖身操揭開序幕，「金剛」家族也驚喜現身，帶領選手們向前奔馳在壯麗的金剛大道上。

適逢活動邁入第10周年，今年特別在金剛大道推出別具特色的「長濱鄉部落餐桌」，讓選手們在奔馳間不僅能飽覽蔚藍太平洋風光，還能品嘗由「太平洋冰箱」端出的限量珍饈，包括龍蝦、月光螺、白蝸牛，以及以長濱米手工捏製的飯糰。選手們紛紛駐足拍照、排隊品嘗，氣氛熱絡。賽道補給也展現豐富的在地特色，從藏濱白蝦、山豬肉香腸、小米甜甜圈，到與在地店家合作提供的小番茄、冰咖啡、燕麥餅、金剛鮪魚糖與酥炸鬼頭刀，補給內容豐盛多元，深獲選手好評。此外，由各部落組成的特色啦啦隊也以熱情應援與創意造型，沿途為選手加油打氣，增添比賽趣味與人情溫度。

今天天氣涼爽，大多選手完賽成績普遍較以往表現佳。來自屏東第二次參加長濱馬拉松的周柏江，去年拿下第二名，今年更進一步以2小時53分16秒拿下全馬男子組第一、許世平以些微差距拿下第二、李柏毅第三；全馬女子組第一名許紹程以3小時23分34秒完賽、第二名為黃慧美、第三名為劉素雅；同樣是第二次參加長濱馬拉松的花蓮玉里在地好手黃華凡，以1小時22分29小奪得半馬男子組第一、謝孟育及張智超分列第二及第三名；嘉義大學的鄔心語在美麗的景色中跑出1小時37分46秒，列半馬女子組第一名、第二及第三名為方巧玲及李秀如。

今年首次攜手國家發展委員會及台東縣政府，於4月18日至20日推出全方位的「賽前體驗營」，共有21位參加者在金剛大道上做瑜珈、騎乘自行車穿梭於海岸山脈與太平洋間，品嘗由在地店家與專業營養師聯手設計的健康飲食，專業教練指導運動修復與技巧的觀念。

賽事前夕，由長濱鄉公所舉辦的「來長濱吃辦桌」活動熱鬧登場，端出美味的在地山海饗宴，長濱國小、長濱國中的學生帶來精采的演出，最後由Ponay原式大樂隊將全場氣氛炒到最高，充分展現來長濱吃辦桌的風土人情，為隔日賽事注入滿滿活力與感動。

東管處也首度在活動前一天推出有導覽解說的雙層觀光巴士，帶領遊客及選手參加靜浦太陽廣場的「島友見面會」市集，集結15家部落店家提供餐飲美食及互動遊戲，並有划膠筏、射箭等特色活動，選手們玩得意猶未盡；巴士抵達北回歸線地標後，可近距離欣賞、觸摸知名雕塑大師康木祥的藝術作品《迴生》，感受藝術家如何將台北101廢棄鋼纜轉化為藝術，透過鋼纜連接全台灣，並與北回歸線互相輝映。

東管處夏天另一項運動賽事—秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動，也將在6月8日登場，今年新推出鐵三角電輔車組別，讓鐵人賽事變得更加親民，報名即將在5月9日截止，歡迎各界好手與民眾及企業團體把握時間報名參加。

沿路滿滿選手。圖／東管處提供
沿路滿滿選手。圖／東管處提供
賽道特色補給品-藏濱白蝦。圖／東管處提供
賽道特色補給品-藏濱白蝦。圖／東管處提供

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