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鯨神盃龍舟錦標賽20週年百隊熱鬧參戰 為雙北世壯運暖身

聯合新聞網／ 綜合報導
與會貴賓與參賽選手們大合照（臺北市龍舟協會提供）。
與會貴賓與參賽選手們大合照（臺北市龍舟協會提供）。

雙北世壯運前哨戰！百隊參戰鯨神盃龍舟賽 東區扶輪響叮噹奪混合組冠軍

2025年第20屆鯨神盃龍舟錦標賽今天（4日)在百齡橋下左岸河濱公園進行 第二天賽程，最終在公開混合組由東區扶輪響叮噹JOY POWER以0.19秒之差奪冠，東區扶輪響叮噹JOY POWER龍舟分社社長吳柏翰表示，「對大家的表現非常滿意！」

第20屆鯨神盃龍舟錦標賽5月3日至4日在百齡橋下左岸河濱公園熱鬧登場，作為 2025年雙北世界壯年運動會前哨戰，並為端午節拉開熱鬧序幕，賽事項目包括200M、300M直道競技大龍，分為公開男子組、公開女子組、公開混合組（女性槳手最少需6人），共100隊報名。

事實上，鯨神盃龍舟賽已開辦20周年，台北市龍舟協會理事長陳文尚表示，「20年來一路其實很辛苦，辦理水上比賽要更謹慎，近年常態性比賽變多，熱度也提高，參與鯨神盃的隊伍最特別的，就是他們都是常態訓練的選手，強度都滿好！」

和往年不同，鯨神盃龍舟錦標賽今年改比競技龍舟，陳文尚解釋，「一來是因為世壯運要比木龍舟，加上國際趨勢都以競技龍舟居多，我們便做調整，對於今年改制，大家反響都滿好的。」特別的是，今年參賽隊伍中，還有4隊即將在7月前往德國參與世界盃，平常都在百齡龍舟碼頭訓練，也成為國家隊訓練的重要基地之一。台北市議員陳慈慧表示：「龍舟競技是我國最重要的傳統項目之一，在積極爭取建設之下，很高興可以看到選手成績屢創新高，期待今年代表台灣出征世界盃選手都可以為國爭光。」

最終200M公開混合組冠亞季軍之爭戰況激烈，由東區扶輪響叮噹JOY POWER以50秒25成績，力壓擺渡人的50秒44、廣林工程的51秒14笑納冠軍。吳 柏翰表示，「我們隊伍成立7年，就參與7年的鯨神盃，團隊氣氛非常融洽、成員相處也都很好。」

「我們這隊是東區扶輪響叮噹加上JOY POWER的成員，大家都有底子為了鯨神盃從4月開始集訓。」吳柏翰笑說，「其實今年沒有以冠軍為目標，但就是企圖心！我有國外比賽的經驗便帶回來和成員分享，大家按照教練課表訓練，能夠拿到冠軍真的非常開心！」

200M公開混合組冠軍-東區扶輪響叮噹於頒獎時合照（臺北市龍舟協會提供）。
200M公開混合組冠軍-東區扶輪響叮噹於頒獎時合照（臺北市龍舟協會提供）。

200M公開男子組冠軍-羅東龍於頒獎時合照（臺北市龍舟協會提供）。
200M公開男子組冠軍-羅東龍於頒獎時合照（臺北市龍舟協會提供）。

200M公開女子組冠軍-臺灣勇豹於頒獎時合照（臺北市龍舟協會提供）。
200M公開女子組冠軍-臺灣勇豹於頒獎時合照（臺北市龍舟協會提供）。

300M公開混合組冠軍-銘傳旭源藍鯨於頒獎時合照（臺北市龍舟協會提供）。
300M公開混合組冠軍-銘傳旭源藍鯨於頒獎時合照（臺北市龍舟協會提供）。

300M公開男子組冠軍-Hooksport於頒獎時合照（臺北市龍舟協會提供）。
300M公開男子組冠軍-Hooksport於頒獎時合照（臺北市龍舟協會提供）。

300M公開女子組冠軍-臺灣勇豹於頒獎時合照（臺北市龍舟協會提供）。
300M公開女子組冠軍-臺灣勇豹於頒獎時合照（臺北市龍舟協會提供）。

與會貴賓與參賽選手大合照（臺北市龍舟協會提供）。
與會貴賓與參賽選手大合照（臺北市龍舟協會提供）。

臺北市陳慈慧議員致詞（臺北市龍舟協會提供）。
臺北市陳慈慧議員致詞（臺北市龍舟協會提供）。

臺北市龍舟協會陳文尚理事長於頒獎典禮上致詞（臺北市龍舟協會提供）。
臺北市龍舟協會陳文尚理事長於頒獎典禮上致詞（臺北市龍舟協會提供）。

北市 國家隊 年改 東區 龍舟賽

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