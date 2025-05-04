聽新聞
0:00 / 0:00
從不會打變帕運國手 「桌球阿嬤」盧碧春參戰世壯運
雙北世壯運5月17日登場，其中參與桌球項目的東京帕運桌球國手盧碧春，人稱「台灣最強桌球阿嬤」。從一開始不會打桌球，只是陪先生去球館，到三年內奪下全國冠軍，再到2018年亞洲運動會擊敗強敵拿下銀牌，成為台灣帕拉桌球界的代表人物。
盧碧春的人生堪稱「用球拍開出來的路」，當時只是陪先生去參加桌球協會的慶功宴，看到一群輪椅朋友打得熱血又開心，突然覺得「或許我也可以。」沒想到這一打，就是十幾年，從完全不會打，到三年內奪下全國冠軍，再到2018年亞洲運動會擊敗強敵拿下銀牌，一步一腳印，成為臺灣帕拉桌球界的代表人物；如今正積極備戰2025雙北世界壯年運動會，目標直指金牌。
盧碧春認為，運動不只是競技，更是陪伴與療癒，且讓她從否定自己，到慢慢學會欣賞自己，也認識了很多勇敢的朋友。而她最大的後盾，就是一路支持她的丈夫和兒子們。每周六、日，夫妻倆都在板橋體育場桌球室與球友們一起練習，並感謝體育局提供訓練場地，希望有朝一日，能陪伴更多年輕身障選手走上球桌。
體育局表示，盧碧春選手不只是新北的驕傲，更是運動精神最佳的代言人。「她用實際行動告訴大家：運動不只是年輕人的專利，而是一輩子都能參與、享受、突破自己的力量。」體育局也強調，將持續提供選手訓練資源與友善空間，鼓勵更多銀髮族、身障朋友勇敢踏入運動場，找回自信與快樂。
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言