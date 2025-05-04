從不會打變帕運國手 「桌球阿嬤」盧碧春參戰世壯運

雙北世壯運5月17日登場，其中參與桌球項目的東京帕運桌球國手盧碧春，人稱「台灣最強桌球阿嬤」。從一開始不會打桌球，只是陪先生去球館，到三年內奪下全國冠軍，再到2018年亞洲運動會擊敗強敵拿下銀牌，成為台灣帕拉桌球界的代表人物。

盧碧春的人生堪稱「用球拍開出來的路」，當時只是陪先生去參加桌球協會的慶功宴，看到一群輪椅朋友打得熱血又開心，突然覺得「或許我也可以。」沒想到這一打，就是十幾年，從完全不會打，到三年內奪下全國冠軍，再到2018年亞洲運動會擊敗強敵拿下銀牌，一步一腳印，成為臺灣帕拉桌球界的代表人物；如今正積極備戰2025雙北世界壯年運動會，目標直指金牌。

盧碧春認為，運動不只是競技，更是陪伴與療癒，且讓她從否定自己，到慢慢學會欣賞自己，也認識了很多勇敢的朋友。而她最大的後盾，就是一路支持她的丈夫和兒子們。每周六、日，夫妻倆都在板橋體育場桌球室與球友們一起練習，並感謝體育局提供訓練場地，希望有朝一日，能陪伴更多年輕身障選手走上球桌。