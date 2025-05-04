快訊

白沙屯媽祖進香一名香燈腳誤入喪家以為是點心站 網友酸又罵

MiLB／柯敬賢旅美生涯初亮相 雙安表現擊球初速169公里

網球／何承叡ATP挑戰賽男雙稱王 世界排名有望擠進前百

中央社／ 台北4日電
何承叡與澳洲搭檔羅米奧斯（Matthew Romios），在ATP挑戰賽廣州站的男雙冠軍戰稱王，世界排名有望擠進前百名。取自何承叡臉書
何承叡與澳洲搭檔羅米奧斯（Matthew Romios），在ATP挑戰賽廣州站的男雙冠軍戰稱王，世界排名有望擠進前百名。取自何承叡臉書

台灣網球好手何承叡今天與澳洲搭檔羅米奧斯（Matthew Romios），在ATP挑戰賽廣州站的男雙冠軍戰，以6比3、6比4稱王，同時讓何承叡的男雙世界排名有望擠進前百名。

在中國舉行的世界職業網球協會（ATP）挑戰賽廣州站，台灣25歲網球雙打好手何承叡與澳洲搭檔羅米奧斯名列男雙頭號種子，在連過三關的情況下，「台澳聯軍」順利晉級冠軍戰，與第2種子的美國基爾科夫（Vasil Kirkov）、荷蘭史蒂文斯（Bart Stevens）正面交鋒。

何承叡、羅米奧斯昨天在男雙冠軍戰首盤以6比3率先聽牌後，次盤也率先破發、取得2比1領先，沒想到因雨勢過大導致賽事中斷，所幸經歷小插曲的「台澳聯軍」並未受到影響，今天恢復比賽後仍維持好手感，在接連保住發球局的情況下，最後再以6比4如願摘下冠軍金盃。

何承叡上週才與羅米奧斯在ATP挑戰賽光州戰勇奪男雙冠軍，如今以8連勝之姿締造連兩週奪冠的成就，而何承叡進帳本季第5座ATP挑戰賽的男雙冠軍，更有望在下週最新的世界排名擠進前百名，成為繼盧彥勳、李欣翰、彭賢尹及謝政鵬後，第5名網球男雙世界排名前百名的台將。

挑戰賽 盧彥勳 謝政鵬

延伸閱讀

排球／連莊盃地主隊龍邁建設挺進冠軍戰 迎戰泰國Nakhon Ratchasima

全大運／「菜鳥教練」拿雙金 李洋感謝學生信任

網球／約克維奇馬德里首戰吞敗 坦言可能最後一次參加

網球／手握體育傳奇獎 納達爾自爆：完全不想念網球

相關新聞

網球／何承叡ATP挑戰賽男雙稱王 世界排名有望擠進前百

台灣網球好手何承叡今天與澳洲搭檔羅米奧斯（Matthew Romios），在ATP挑戰賽廣州站的男雙冠軍戰，以6比3、6...

馬德里女網／球后莎芭蓮卡勢如破竹 輕取高芙直落二奪冠

女網世界排名第一的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天以6比3、7比6（7/3）擊敗美國好手高夫（...

排球／連莊盃地主隊龍邁建設挺進冠軍戰 迎戰泰國Nakhon Ratchasima

第四屆連莊盃國際邀請賽昨天進行至第四天，首場賽事由南韓現代資本天行者對上以U21為班底的印尼Jakarta Garuda...

運動舞蹈／16歲李婕語全勝封后　世錦賽銀牌「台灣怪獸」盼成長茁壯

114年度第24屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽3日在台北體育館進行最後一天賽事，相較首日的標準舞為主，今天熱情奔放的拉丁舞熱...

翻世壯運對戰表讓網友驚呆！對手竟是蔣萬安 直呼「太強了吧」

5月17日登場的雙北世壯運，台北市長蔣萬安報名參加壁球、壘球比賽；世壯運公布壁球單打賽程表後，一位報名壁球的網友，查詢他...

中國信託‧台北101公益垂直馬拉松 趙瑞娟奪台灣后冠 羅清駿台灣3連霸

「2025中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」於今天（3日）圓滿落幕，吸引世界34個國家、共5063名海內外選手共襄盛舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。