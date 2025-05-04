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排球／連莊盃地主隊龍邁建設挺進冠軍戰 迎戰泰國Nakhon Ratchasima

聯合報／ 即時報導
連莊盃國際邀請賽，今天進行冠軍賽。圖／連莊盃國際邀請賽提供
連莊盃國際邀請賽，今天進行冠軍賽。圖／連莊盃國際邀請賽提供

第四屆連莊盃國際邀請賽昨天進行至第四天，首場賽事由南韓現代資本天行者對上以U21為班底的印尼Jakarta Garuda Jaya，兩隊進行七、八排名賽，最終由現代資本天行者直落三局勝出。四強首場由首次參賽的Nakhon Ratchasima力退第三屆冠軍柬埔寨Visakha進入冠軍戰，壓軸場次龍邁建設挾帶地主優勢以四局勝南韓尚武隊，搶下冠軍戰門票。

泰國Nakhon Ratchasima力克衛冕軍，隊中的老大哥Khonhan Amornthep本場轟下全隊最高23分，他賽後表示：「賽前教練今天希望我們放鬆去應戰，很高興能夠擊敗上屆冠軍，第一次參賽就能打進冠軍戰非常開心。」談起今天團隊做得比較好的地方，他提到在第四局最後接近勝利時，我們減少失誤，且展現更大的企圖心想要拿下這場比賽。」

而這次遠赴台灣首次參加連莊盃，Khonhan Amornthep坦言：「其實我們來之前設定的目標是進四強，但現在進了冠軍戰，就是要拿冠軍！」

柬埔寨Visakha中二次參賽來自法國的François Rebeyrol賽後坦言，他覺得球隊今天在接發球上出了點狀況，讓我們無法有效地做出攻擊及戰術上運用，這是我們落敗的主因。

最後一場賽事，龍邁建設出戰南韓尚武，在陳恩得21分領軍下，賞給對手本次連莊盃第一敗，陳恩得賽後興奮說道：「很開心能突破原本預設第三名的目標，『氣氛』是我們今天的優勢，像是教練說得面對這些比我們有經驗的選手，我們就是以『挑戰者』的心態去衝擊他們。」

明天在冠軍賽將強碰泰國的Nakhon Ratchasima，有趣的是，下個禮拜在日本大阪舉行的亞冠賽中，以世大運代表出賽的中華隊，正巧與Nakhon Ratchasima預賽分在同組，兩隊將在連莊盃搶先碰頭，「一步一步來，不用太急著想拿冠軍，能在亞冠盃前遇到也是好事，能先了解對手的習性，以利於面對後面的比賽。」陳恩得說。

季軍戰將由柬埔寨Visakha出戰南韓尚武，冠軍戰為泰國Nakhon Ratchasima對上地主隊龍邁建設，第四屆連莊盃冠軍將在今天晚間誕生。

連莊盃國際邀請賽，今天進行冠軍賽。圖／連莊盃國際邀請賽提供
連莊盃國際邀請賽，今天進行冠軍賽。圖／連莊盃國際邀請賽提供

中華隊 亞冠賽

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