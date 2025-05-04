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運動舞蹈／16歲李婕語全勝封后　世錦賽銀牌「台灣怪獸」盼成長茁壯

聯合報／ 即時報導
去年世錦賽拉丁編排舞小團銀牌成員周承蔚在紅館獻技。圖／中華民國體育運動舞蹈總會提供
去年世錦賽拉丁編排舞小團銀牌成員周承蔚在紅館獻技。圖／中華民國體育運動舞蹈總會提供

114年度第24屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽3日在台北體育館進行最後一天賽事，相較首日的標準舞為主，今天熱情奔放的拉丁舞熱鬧登場，年僅16歲的李婕語五首曲目皆受青睞，順利拿下金牌。

李婕語今天一身充滿原野魅力的黑金戰袍出戰，繼去年12月的中正盃後繼續在紅館踏起華麗舞姿，森巴、恰恰恰、倫巴、鬥牛舞、捷舞都全都排名8位選手之冠，豪邁奪金。銀牌為耕莘健康管理專科學校林芯妤，銅牌台北私立康寧大學（五專部）陳芝妤。

「其實今天只有發揮到七成，滿多地方沒有做好的。」李婕語認為細節的技術動作還差一些，不過還是有將應有實力發揮給觀眾看。

自中正盃後已有5個月沒有大比賽，李婕語自認碰到瓶頸，「不知道怎麼呈現會更好，讓水準有點停滯。其實在場上很多都是來自心裡的恐懼，只要能跨過去，就能享受比賽，享受音樂。」

10歲時因父親迷上社交舞而接觸舞蹈，目前16歲的她笑說前兩年不知道在幹嘛，「剛開始練的時候很辛苦，第二年就想放棄了，不過後來發現自己對於舞蹈的呈現很有興趣，反而是爸爸現在沒在跳了。」

相較台灣家長普遍希望孩子升大學，李婕語母親原本要她讀護理，「我這方面滿堅持的，未來想要走文、法之類的科系，很感謝媽媽尊重我，我相信學舞的人比一般人能吃苦，我會堅持我的學業。」

今天眾所期待的拉丁編排舞小團終於登場，成人組雖只有一隊參賽，「1 Month A Monster」（後簡稱Monster）滿編12人的表演讓全場如癡如醉、鼓掌叫好，而他們正是去年西班牙坎布里斯爾斯世錦賽的台灣銀牌代表隊，之所以取名「一個月的怪獸」正是因為當初僅花1個月成軍，以此紀念。

「當初以Chinese Taipei報名，回來後才想一個隊名，覺得滿貼切的，希望未來可以在國際上發光發亮。」Monster教練之一正是中華民國體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴，過去也是知名舞者，現在轉型幕後，帶出不少傑出選手。

「當時我們排舞、做衣服，一切都很趕。可能是我們方向抓得對，加上國內好手長期累積的能量，大家同心協力把這面獎牌拿下來，大家都很驚喜。」彭彥鳴說。

根據規定，大團為13至24人，小團為4至12人，今年Monster從10人變12人，成員大多是原本班底，包括目前青少年女子標準舞世界排名第二的康歆妮。去年「唯二」的男生周承蔚身高達178公分，笑容可掬，頗有明星氣質，跟遺傳似乎很有關係。

「爸媽都是藝術家，他們很支持我跳舞。」目前就讀新北市新店高中高三的周承蔚跟李婕語都是讀普通高中，「舞蹈是很日常的事情，不必一定得舞蹈班或科班，重點是自己有沒有認真練習。」

拉丁舞李婕語摘金。圖／中華民國體育運動舞蹈總會提供
拉丁舞李婕語摘金。圖／中華民國體育運動舞蹈總會提供

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