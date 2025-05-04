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馬德里女網／球后莎芭蓮卡勢如破竹 輕取高芙直落二奪冠

中央社／ 綜合外電報導
莎芭蓮卡贏得生涯第3座馬德里公開賽冠軍。 法新社
莎芭蓮卡贏得生涯第3座馬德里公開賽冠軍。 法新社

女網世界排名第一的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天以6比3、7比6（7/3）擊敗美國好手高芙（Coco Gauff），贏得生涯第3座馬德里公開賽（Madrid Open）冠軍。

法新社報導，莎芭蓮卡第1盤輕取世界排名第4的高芙，第2盤則是從落後急起直追，最終在搶七中獲勝，以直落二結束這場比賽。

這是莎芭蓮卡本季第6次闖進決賽，生涯第37次，也是她在馬德里5年來第4次打進決賽。

莎芭蓮卡直落二擊敗美國好手高芙。 法新社
莎芭蓮卡直落二擊敗美國好手高芙。 法新社

去年，莎芭蓮卡在這場賽事的決賽敗給波蘭的斯威雅蒂（Iga Swiatek）；而今年，斯威雅蒂早在1日的四強賽遭高夫淘汰出局。

今天的女單決賽中，大滿貫女單3冠得主莎芭蓮卡勢如破竹，只花了35分鐘就拿下第一盤。

高芙第2盤中表現更強勁，變換發球方式，並在第3局完成破發，先取得3比1領先。

莎芭蓮卡直落二奪冠。 新華社
莎芭蓮卡直落二奪冠。 新華社

之後高芙以5比4領先，眼見就要拿下這盤時，她卻發出兩次雙誤，給了對手3個破發點。

儘管高芙之後挽救了這3個破發點，最終莎芭蓮卡還是得以在這局成功破發，追成5比5平手。

兩人隨後互保發球局，進入搶七，最終由莎芭蓮卡帶走勝利。

斯威雅蒂 羅斯 莎芭蓮卡

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