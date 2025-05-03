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翻世壯運對戰表讓網友驚呆！對手竟是蔣萬安 直呼「太強了吧」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
一位報名壁球的網友，查詢他第一場預賽的對手，發現竟是市長蔣萬安。圖／取自網路
一位報名壁球的網友，查詢他第一場預賽的對手，發現竟是市長蔣萬安。圖／取自網路

5月17日登場的雙北世壯運，台北市長蔣萬安報名參加壁球、壘球比賽；世壯運公布壁球單打賽程表後，一位報名壁球的網友，查詢他第一場預賽的對手，發現是「蔣萬安」。他在脆上發文說「驚覺我的對手也太強了吧」「在線等，這場我是要贏還是要輸」不會是同名同姓吧。

好玩的是，市長蔣萬安親自來留言說「球場見，別放水！」 該網友大驚「沒想到真的是本人」「我苦練了八個月，沒想到這場玩這麼大」他也說，報名來挑戰就是要贏，肯定全力以赴。

有網友留言說「哇靠，神運」；也說網友說，沒錯是本人，市長之前有拍宣傳片；另有網友說，「恭喜，記者一定會來拍攝」肯定有很多記者幫你記錄這場比賽。

蔣萬安

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