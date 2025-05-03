中國信託‧台北101公益垂直馬拉松 趙瑞娟奪台灣后冠 羅清駿台灣3連霸
「2025中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」於今天（3日）圓滿落幕，吸引世界34個國家、共5063名海內外選手共襄盛舉。男子組由來自日本，目前TWA世界排名第一的RYOJI WATANABE以11分22秒88摘下冠軍，他繼去年TWA菁英男子組摘下亞軍後，今年更上層樓。女子組則由世界排名第九，來自克羅埃西亞的Tea Faber，第一次參加台北101公益垂直馬拉松，就以14分08秒94創造驚奇。
台灣選手方面，女子組冠軍由趙瑞娟以15分00秒93奪下，也是個人組的第四名，賽後她興奮大喊：「我破PB（Personal Best，個人最佳紀錄）了。」她也表示：近期訓練的質與量都有提升，賽前就設定要突破自我，靠著意志力在比賽後段對抗疲勞，能夠有這樣的成績，相當振奮。
男子組冠軍則由羅清駿以12分40秒93奪下，完成台灣冠軍3連霸，不過賽前設定要打破全國紀錄的他，卻在70層樓後因「乳酸腳」影響速度，沒能挑戰成功，但他立志明年還要再回來挑戰全國紀錄。
台北101董事長賈永婕今年親自參加個人挑戰組，並以26分01秒33完賽。她於賽後表示：「相信大家都很享受這次的比賽，今年不管是賽制規畫、公益理念推廣、賽後活動、After Party等，都有許多創新與突破。未來我們也將持續優化，相約跑者明年再見。」
團體組競爭激烈，包含公益企業組在內，共有56支隊伍相互較勁，最終前三名為南港輪胎A隊、FRT騎士團、南港輪胎B隊。而地主隊伍台北101，在賈永婕董事長的帶領下，拿下團體組第11名。今年奪下公益企業組的第一名是安泰商業銀行，全隊每位成員都可以獲得tokuyo溫感氣動足腿按摩靴一雙，作為全隊優異表現的鼓勵。
完賽個人挑戰組後，賈永婕特地前往台北101水舞廣場，感受After Party輕鬆愉快的氛圍。現場也聚集眾多跑者，大家享受音樂、美食、啤酒，也為自己的完賽獎牌雷射雕刻上專屬的名字及成績。參賽完雖然身體疲憊，但大家的臉上仍是笑容不斷，相信「2025中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」在所有跑者心中都留下美好回憶。
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