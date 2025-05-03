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定向越野／今年首項世界定向越野排名賽日本名古屋賽 蔡朋憲奪金

聯合報／ 即時報導
老將蔡朋憲在名古屋摘金。圖／中華民國定向越野協會提供
老將蔡朋憲在名古屋摘金。圖／中華民國定向越野協會提供

今年日本定向越野總會在名古屋舉辦的OLC Looper 50周年紀念暨第30屆根上高原杜鵑花節定向越野錦標賽今天（4日）登場，台灣定向越野好手全員出擊，老將蔡朋憲表現優異，勇奪1金，為中華隊此次參賽搶得頭彩。

中華隊陣中2位資深教練林志遠與陳俊民，在賽前指導選手臨場技術，讓選手們更有信心參賽。6位男、女菁英好手蔡朋憲、馬金言、曹肇珅、黃敏惠、吳思穎、吳佳芸今天都順利完賽，對於中距離山林定向也更有信心。

今天首場中距離賽在岐阜縣恵那市進行，明天（4日）比賽移師岡崎中央公園，5日比賽在名古屋昭和森林公園。

今天天氣晴朗，雖天氣稍涼，卻是適合定向越野賽事進行，中華隊以老將蔡朋憲表現最佳，他在共有9名國際選手角逐的壓力下，仍輕鬆完勝，奪下金牌。

初次參加國際賽的中正大學大一選手曹肇珅，今天與蔡朋憲同組，兄弟操戈不敵蔡朋憲，最後名列第4，教練陳俊民認可曹肇珅的潛能。

女將以黃敏惠表現最佳，她在近50名選手激烈競爭下，以11名作收。吳思穎與吳佳芸也正常發揮，順利完賽。

中華隊

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