田徑／日本靜岡國際邀請賽 江靜緣打破女子鉛球全國紀錄

剛比完台南全中運的田徑擲部好手江靜緣，今天在日本靜岡田徑國際邀請賽女子鉛球第6擲演出17公尺83打破全國紀錄，這一擲出手後，她興奮地高舉雙手，最後也達成打破全國紀錄的目標。中華民國田徑協會理事長葉政彥特別頒發江靜緣破全國紀錄獎金4萬元及教練呂景義教練獎金2萬元，以茲鼓勵。

女子鉛球全國紀錄原是由林家瑩在2014年仁川亞運締造的17公尺48，11年後由桃園高中江靜緣翻新。

江靜緣在日前結束的全中運打破鐵餅及鉛球大會紀錄，其中主項鉛球有兩擲因出界，否則有機會打破全國紀錄。她原本放眼5月底的亞洲田徑錦標賽挑戰全國紀錄，但今天在第6擲的漂亮出手，不僅摘金，並成為全國紀錄保持人。