世壯運吉祥物「壯寶」爆紅 周邊商品賣破6500件

雙北世壯運倒數不到半個月，各大捷運站、學校、公部門等處可見宣傳廣告，周邊商品更是賣到翻，尤其吉祥物「壯寶」人氣愈來愈紅，系列商品金屬徽章和娃娃賣破6500件，世壯運執行委員會不只請廠商補貨，也加碼5月10日推抱枕、貼紙等6款新商品。

世壯運周邊商品3月7日正式開賣，陸續推出賽會吉祥物為主題的「壯寶系列」，包含壯寶娃娃、頭帶、46種賽事金屬徽章等，另有「運動休閒」的服飾、「紀念商品系列」如在地文化金屬徽章共8款、壯寶襪，目前上架39項商品熱賣中。

民眾吳先生近期發現，以「北」字為造型、藍色與粉紅色交織的壯寶，在台北各地出現頻率變高，原本第一眼看不覺得亮眼，最近走在路上，被壯寶的廣告、氣偶燒到，愈看愈可愛，還特別買壯寶娃娃掛在背包上，甚至Line對話也有壯寶貼圖的身影。他建議，世壯運結束後，完成任務的壯寶可轉換身分，繼續留在台北。

世壯運發言人郭音蘭透露，周邊商品3大系列買氣夯，尤其壯寶系列。她分析，近年在包包上懸掛各式玩偶已成流行趨勢，小壯寶娃娃的可愛造型推出後，市場反應相當熱烈，而壯寶金屬徽章涵蓋世壯運各賽事項目，民眾可挑喜愛的運動，選手也能選代表自己的項目，這種個人化的連結感使其備受歡迎，兩者迄今共熱銷超過6500件。

郭音蘭說，世壯運執委會觀察市場對壯寶系列商品相當偏好，因此再設計推出抱枕、貼紙、法披等6款全新商品，回應市場需求，將於5月10日開賣，拚衝高買氣。

同樣受歡迎的還有在地文化金屬徽章，8款造型如台北101、野柳女王頭、珍珠奶茶、小籠包、臭豆腐及應景端午節的粽子。

郭音蘭分享，以台灣經典美食與雙北特色地標為創作主軸，巧妙融入可愛的壯寶眼睛，如同巴黎奧運的台灣珍奶徽章，每一枚徽章猶如濃縮的台灣風景；也因製程較長，為確保賽會期間可提供選手及國內外民眾購買，4月中旬就開放預購，開賣至今已售出700多個。

至於融合時尚元素與運動生活風格的運動休閒系列，產發局說，機能短TEE透氣、排汗、快乾，POLO機能衫風格介於休閒和正式間，穿搭場合廣泛，托特包容量大、實用性高，都很受民眾歡迎，3項各已售出500多件。