快訊

怕賴總統成「麻煩製造者2.0」？美外交專家籲川普「管管台灣」

張麗善為何惹眾怒？她連擲7個聖杯當上「爐主」...地位尊崇、還有這任務

5月轉運當頭！這幾個生肖默默暴富、迎來全方位好運

體操／李智凱攜老婆創辦幼兒體操館 打造安全運動環境

中央社／ 台北3日電
「鞍馬王子」李智凱（左2）與老婆吳亞芸（右2）共同創辦的「KY體操王國」3日在高雄開幕，包括「拳擊女王」林郁婷（左1）、田徑好手彭名揚（右1）等都到場。中央社
「鞍馬王子」李智凱（左2）與老婆吳亞芸（右2）共同創辦的「KY體操王國」3日在高雄開幕，包括「拳擊女王」林郁婷（左1）、田徑好手彭名揚（右1）等都到場。中央社

台灣體操「鞍馬王子」李智凱和老婆吳亞芸，為打造安全幼兒體操環境而共同創辦的「KY體操王國」，今天在高雄熱鬧開幕，包括「拳擊女王」林郁婷、彭名揚等好友都熱情站台。

現年29歲的李智凱，在2020東京奧運替台灣拿下史無前例的男子鞍馬銀牌，接著又完成亞運鞍馬2連霸、世大運3連霸的壯舉。

今年3月晉升為2寶爸的李智凱，在和老婆吳亞芸討論過後，決定著手催生「KY體操王國」，希望能讓2-12歲的小朋友有個安全放電又能快樂學習體操的環境。

李智凱在接受媒體聯訪時表示，老婆過去也是體操選手，現在第2個小孩出生後，「我也很鼓勵她可以走出家庭，重新投入職場、勇敢追夢；另一方面，我自己是2個孩子的爸，當然希望可以有一個安全的環境讓小孩放電，同時感受體操的有趣之處。」

擔任KY體操王國執行長的吳亞芸則是笑說：「自己之前在台北也是從事體操相關行業，但後來嫁到高雄來，生了2個小孩，自己也不希望一直待在家裡，所以才有了這樣的想法。」

李智凱強調，自己還是培訓選手，「不會忘記本分，這個體操館就交給老婆打理，我還是會積極備戰名古屋亞運。」

李智凱透露，明天就會出發前往保加利亞參加體操世界盃，且連2週參賽，希望先瞭解新週期對於鞍馬給分的標準，進而備戰6月初的亞洲錦標賽。

林郁婷和李智凱認識超過10年，今天也頂著烈日熱情相挺，她指出，體操可以協調小孩的動作和頭腦，對於認知功能也很有幫助，是個很棒的幼兒運動；不過林郁婷話鋒一轉笑說：「如果12歲以後想要改學拳擊，也很歡迎來找我。」

拳擊 李智凱 林郁婷

延伸閱讀

全大運／奧運國手客串教練 林郁婷：皇帝不急急死太監

拳擊／金牌教練曾自強新書出版 攜林郁婷分享甘苦談

拳擊／林郁婷攜手企業回饋母校 造就鶯歌體系善意循環

文化大學285人出征全大運 奧運拳后林郁婷回娘家助陣

相關新聞

世壯運吉祥物「壯寶」爆紅 周邊商品賣破6500件

雙北世壯運倒數不到半個月，各大捷運站、學校、公部門等處可見宣傳廣告，周邊商品更是賣到翻，尤其吉祥物「壯寶」人氣愈來愈紅，...

體操／李智凱攜老婆創辦幼兒體操館 打造安全運動環境

台灣體操「鞍馬王子」李智凱和老婆吳亞芸，為打造安全幼兒體操環境而共同創辦的「KY體操王國」，今天在高雄熱鬧開幕，包括「拳...

LPGA／黑沙漠錦標賽 徐薇淩第2回合並列第5

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩，今天在LPGA黑沙漠錦標賽第2回合抓5博蒂、吞3柏忌繳出70桿，以2天低於標準10桿的13...

運動舞蹈／「世界第一」王儀珊優雅征服總統盃 家人送戰袍助走出低潮　

114年度第24屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽2日、3日在台北體育館登場，由於此賽事同時是國手積分選拔賽首戰，參賽選手無不在...

全大運／「菜鳥教練」拿雙金 李洋感謝學生信任

全大運今天進行羽球最後1天賽事，公開男子組團體決賽由「菜鳥教練」、奧運金牌得主李洋帶領的國立體大，以3比2擊敗台灣科大摘...

全大運／6項、7人次破全國賽事落幕 長榮交棒中央大學

114年全國大專校院運動會今天在長榮大學落幕，本屆賽事在游泳池與舉重場都傳來破全國紀錄的好消息，其中「蝶王」王冠閎在2月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。