體操／李智凱攜老婆創辦幼兒體操館 打造安全運動環境

台灣體操「鞍馬王子」李智凱和老婆吳亞芸，為打造安全幼兒體操環境而共同創辦的「KY體操王國」，今天在高雄熱鬧開幕，包括「拳擊女王」林郁婷、彭名揚等好友都熱情站台。

現年29歲的李智凱，在2020東京奧運替台灣拿下史無前例的男子鞍馬銀牌，接著又完成亞運鞍馬2連霸、世大運3連霸的壯舉。

今年3月晉升為2寶爸的李智凱，在和老婆吳亞芸討論過後，決定著手催生「KY體操王國」，希望能讓2-12歲的小朋友有個安全放電又能快樂學習體操的環境。

李智凱在接受媒體聯訪時表示，老婆過去也是體操選手，現在第2個小孩出生後，「我也很鼓勵她可以走出家庭，重新投入職場、勇敢追夢；另一方面，我自己是2個孩子的爸，當然希望可以有一個安全的環境讓小孩放電，同時感受體操的有趣之處。」

擔任KY體操王國執行長的吳亞芸則是笑說：「自己之前在台北也是從事體操相關行業，但後來嫁到高雄來，生了2個小孩，自己也不希望一直待在家裡，所以才有了這樣的想法。」

李智凱強調，自己還是培訓選手，「不會忘記本分，這個體操館就交給老婆打理，我還是會積極備戰名古屋亞運。」

李智凱透露，明天就會出發前往保加利亞參加體操世界盃，且連2週參賽，希望先瞭解新週期對於鞍馬給分的標準，進而備戰6月初的亞洲錦標賽。

林郁婷和李智凱認識超過10年，今天也頂著烈日熱情相挺，她指出，體操可以協調小孩的動作和頭腦，對於認知功能也很有幫助，是個很棒的幼兒運動；不過林郁婷話鋒一轉笑說：「如果12歲以後想要改學拳擊，也很歡迎來找我。」