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LPGA／黑沙漠錦標賽 徐薇淩第2回合並列第5

中央社／ 台北3日電
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩，今天在LPGA黑沙漠錦標賽第2回合抓5博蒂、吞3柏忌繳出70桿，以2天低於標準10桿的134桿暫並列第5。 法新社
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩，今天在LPGA黑沙漠錦標賽第2回合抓5博蒂、吞3柏忌繳出70桿，以2天低於標準10桿的134桿暫並列第5。 法新社

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩，今天在LPGA黑沙漠錦標賽第2回合抓5博蒂、吞3柏忌繳出70桿，以2天低於標準10桿的134桿暫並列第5，落後領先者4桿。

總獎金300萬美元（約新台幣9426萬元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）黑沙漠錦標賽（BlackDesert Championship），台灣有徐薇淩、林子涵、錢珮芸、程思嘉、曾雅妮等人參賽。

只可惜，經過前2回合激戰，除了徐薇淩並列第5順利晉級外，其餘4人全數遭到淘汰。

徐薇淩今天從第1洞出發，只不過在第3洞就因為3推吞柏忌，儘管第4洞抓博蒂回補，但在第5洞又3推吞柏忌，前9洞起伏不定，讓她繳出37桿的成績。

徐薇淩告訴中央社記者，第9洞吞柏忌是因為打到岩石區裡，幸好球還可以打，「不過我搬了將近10個石頭，其中1個還跟人頭差不多大，真的蠻重的。」

後9洞徐薇淩順利回穩，分別在第13、14、18洞抓博蒂，排名也順利回升。

她表示，和前一場比較起來，就是心理準備更齊全，和桿弟配合更從容，「我也從一些小失誤當中學習經驗改進，這也讓我對自己的揮桿會更有信心，一旦做好決定就不要猶豫」。

徐薇淩強調，賽前有跟桿弟討論了很久，希望以後的賽前訓練可以維持穩定，不要一直想著要進步，在這場賽場上，穩定才能維持很久。

LPGA 徐薇淩 高爾夫

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