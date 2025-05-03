運動舞蹈／「世界第一」王儀珊優雅征服總統盃 家人送戰袍助走出低潮　

114年度第24屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽2日、3日在台北體育館登場，由於此賽事同時是國手積分選拔賽首戰，參賽選手無不在舞台上展現最好的自我，爭取最高榮耀，去年排名青年標準舞第一的王儀珊首日表現依舊優雅華麗，輕鬆攻占排行榜第一。

總統盃為積分倍率為全國第二高，僅次中正盃，為與國際賽接軌，今年首度將單人舞選手男、女子組分開比賽與排名，賽後頒發2024年全國排名頒獎及2025年國手授證典禮，包括頒發證書、獎金、國家代表隊服裝等，儀式感滿滿。

午間的青年女子單人與成人女子單人標準舞，王儀珊以61分與60分包辦分組第一，之後的21歲以下青年A組標準舞與陳世璿搭檔演出也圓滿落幕，在一輪決勝負的賽事中聯手奪冠。

今年升上明道中學高中部的王儀珊去年是單人舞青年標準舞全國排名第一，國際賽表現更是優異，年中先在西班牙卡爾維亞公開賽、馬來西亞國際公開賽捧回雙金，年末的青年拉丁/女子單人拉丁舞世錦賽暨塞拉耶佛國際公開賽獲青少年二級金牌，目前是青少年女子標準舞世界排名第一，第二名是同樣來自台灣的康歆妮。

「覺得自己可以穩定一點，今天有點太緊張。」王儀珊賽後率先點出自己的缺點，展現追求完美的決心，至於優點她認為是跟音樂的結合，「對舞者來說，音樂就是我們的partner（夥伴），今天我們有match（搭配）到，這部分我覺得很高興。」

經歷橫掃世界多項大獎的2024年，雖已成為小舞后，王儀珊依然只是個國中生，「去年真的很艱辛，因為我學科成績其實不是很好，一邊要準備考試，一邊要練習、比賽，兩者之間的拉扯，壓力真的滿大的。」

儘管天賦點滿，王儀珊認為舞蹈是種很容易遇到瓶頸的運動，多年前她也曾陷入低潮，不過靠著家人的支持與「驚喜」，這位家中有3個哥哥1個姊姊的「小公主」終於回到舞台上綻放光芒。

「那時候全家人瞞著我，跟國外買了一件很漂亮的舞衣送我，那時候真的很感動。因為原本我是穿教練（高嘉璘）給我的衣服，那是我人生第一件屬於自己的舞衣，也讓我慢慢突破自己，不過我到現在還是不知道多少錢。」王儀珊笑說。

除了王儀珊，成人組的上季標準舞王者林立表現也很傑出，他與謝汶芯搭檔成人A組標準舞拿下第一，職業A組拉丁舞則由林詠鉦 / 莊雅晴奪魁。

主辦單位中華民國體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴表示，今年因撞期世壯運，場地預約不易，只能挑在周五開賽，「今年參賽人數算是持平，因為選手平日得上班、上課，對大家來說都比較可惜。」

已進入到24屆的總統盃多年來已培育不少青年才俊，近年也越來越多國小生加入舞蹈世界，彭彥鳴笑說：「向下扎根的堅持有了初步的成果，校園的運動舞蹈普及後，學生族群越來越多，甚至有不少小朋友已經可以出國比賽。」