全大運／「菜鳥教練」拿雙金 李洋感謝學生信任

全大運今天進行羽球最後1天賽事，公開男子組團體決賽由「菜鳥教練」、奧運金牌得主李洋帶領的國立體大，以3比2擊敗台灣科大摘金，本屆2金作收，他感謝學生信任和力挺。

今天登場的114年全大運公開男子組羽球團體決賽，國立體育大學派出單打的吳哲穎、陳培元，雙打的褚柏融/陳誠、陳柏元/張言、單打的杜心策，以3比2的點數擊敗台灣科技大學摘金；另外在男雙同樣由國體大「金包銀」，成果相當豐碩。

在巴黎奧運完成羽球男雙連霸金牌的「麟洋配」組合之一李洋，從去年9月正式退役後，以副教授身分進到國立體大擔任教練，這次等於是他的「菜鳥教練」初體驗，就在全大運斬獲雙金。

李洋今天告訴中央社記者說：「其實真的沒想到，本來想說可以拿1面金牌就高標了，尤其是男雙金包銀，這4名選手有3人是大一，等於才剛從全中運升上來而已。」

李洋笑說：「當教練最累的是每天早上大概8點就要到球場，跟當選手的時候完全不一樣。」

談到執教初體驗，李洋感性地說：「很感謝學生對我的信任，尤其是拿到男雙金牌的楊博智，他願意相信我的建議，主動在比賽中改變打法，對我來說就是非常大的肯定。」

團體賽也讓李洋收穫很多，他指出，這次排點還是有些經驗不足的地方，以往團體賽獲勝，大家都會說教練排點排的好，「但經過這次，我認為每一點打贏功勞應該都是選手，打輸的點由教練來扛才對。」

「菜鳥教練」的好成績，也讓李洋特別感謝同屬國體大的李敏華老師，「她從我進學校開始，一直都在我身邊幫忙處理很多事，沒有她一路的支持和協助，也不可能拿到這2面金牌。」