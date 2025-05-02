快訊

美股早盤／4月就業優於預期 道瓊大漲450點、台積電ADR跳漲3%

「前所未有的寒蟬效應」競選小物案管家失聯通緝 傅崐萁發聲抗議

智利地牛翻身！發生規模7.5強震 民眾震撼、當局發布海嘯警報

全大運／「菜鳥教練」拿雙金 李洋感謝學生信任

中央社／ 台北2日電
李洋。路透
李洋。路透

全大運今天進行羽球最後1天賽事，公開男子組團體決賽由「菜鳥教練」、奧運金牌得主李洋帶領的國立體大，以3比2擊敗台灣科大摘金，本屆2金作收，他感謝學生信任和力挺。

今天登場的114年全大運公開男子組羽球團體決賽，國立體育大學派出單打的吳哲穎、陳培元，雙打的褚柏融/陳誠、陳柏元/張言、單打的杜心策，以3比2的點數擊敗台灣科技大學摘金；另外在男雙同樣由國體大「金包銀」，成果相當豐碩。

在巴黎奧運完成羽球男雙連霸金牌的「麟洋配」組合之一李洋，從去年9月正式退役後，以副教授身分進到國立體大擔任教練，這次等於是他的「菜鳥教練」初體驗，就在全大運斬獲雙金。

李洋今天告訴中央社記者說：「其實真的沒想到，本來想說可以拿1面金牌就高標了，尤其是男雙金包銀，這4名選手有3人是大一，等於才剛從全中運升上來而已。」

李洋笑說：「當教練最累的是每天早上大概8點就要到球場，跟當選手的時候完全不一樣。」

談到執教初體驗，李洋感性地說：「很感謝學生對我的信任，尤其是拿到男雙金牌的楊博智，他願意相信我的建議，主動在比賽中改變打法，對我來說就是非常大的肯定。」

團體賽也讓李洋收穫很多，他指出，這次排點還是有些經驗不足的地方，以往團體賽獲勝，大家都會說教練排點排的好，「但經過這次，我認為每一點打贏功勞應該都是選手，打輸的點由教練來扛才對。」

「菜鳥教練」的好成績，也讓李洋特別感謝同屬國體大的李敏華老師，「她從我進學校開始，一直都在我身邊幫忙處理很多事，沒有她一路的支持和協助，也不可能拿到這2面金牌。」

全大運 李洋 羽球

延伸閱讀

全大運／6項、7人次破全國賽事落幕 長榮交棒中央大學

全大運／林仲威400公尺跨欄摘金 亞錦賽拚奪牌

全大運／逢「三」就摘金 台師大鍾欣儒400欄破最佳奪金

世壯運／從啟蒙教練回歸參賽選手「李洋爸」出賽羽球賽

相關新聞

全大運／「菜鳥教練」拿雙金 李洋感謝學生信任

全大運今天進行羽球最後1天賽事，公開男子組團體決賽由「菜鳥教練」、奧運金牌得主李洋帶領的國立體大，以3比2擊敗台灣科大摘...

全大運／6項、7人次破全國賽事落幕 長榮交棒中央大學

114年全國大專校院運動會今天在長榮大學落幕，本屆賽事在游泳池與舉重場都傳來破全國紀錄的好消息，其中「蝶王」王冠閎在2月...

LPGA／黑沙漠錦標賽 徐薇淩首日64桿並列第2

在美國猶他州舉行的LPGA黑沙漠錦標賽今天進行首回合，台灣好手徐薇淩抓6鳥、獵1鷹，繳出低於標準8桿，且為本季個人最佳的...

蘇迪曼盃／嚇前球后山口茜一身冷汗 許玟琪：上場前沒想太多

BWF蘇迪曼羽球混合團體賽，中華隊在8強賽以0比3不敵日本遭淘汰，不過擔任第3點女單的許玟琪，險些演出大逆轉，嚇得前球后山...

全大運／林仲威400公尺跨欄摘金 亞錦賽拚奪牌

台灣體育運動大學林仲威今天在全國大專校院運動會公開男子400公尺跨欄決賽，以50秒60摘金，雖然未創生涯最佳，但他表示，...

定向越野／中華健兒赴日本名古屋挑戰今年首項世界排名賽

今年的定向越野國際賽事是以中距離山林定向為主流，日本定向越野總會在名古屋舉辦OLC Looper 50周年紀念暨第30屆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。