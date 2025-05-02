全大運／6項、7人次破全國賽事落幕 長榮交棒中央大學

114年全國大專校院運動會今天在長榮大學落幕，本屆賽事在游泳池與舉重場都傳來破全國紀錄的好消息，其中「蝶王」王冠閎在2月腳踝扭傷後，傷癒復出首戰就在全大運刷新男子50公尺蝶式全國紀錄，至於舉重場上更是女力崛起，包括45公斤級黃宜甄、洪梓瑜與76公斤級陳玟卉都有破紀錄表現。

今年全大運由長榮大學承辦，也是該校第一次承辦此賽事，加上今年適逢世大運年，不少世大運國手都在7月前進德國萊茵魯爾前，透過全大運以賽代訓，甚至有部分單項賽事也透過全大運進行世大運國手選拔。

而這次全大運最終共有37項、65人次打破大會紀錄，更有6項、7人次打破全國紀錄，其中台師大「蝶王」王冠閎在今年2月發生腳踝高位扭傷後，全大運為他傷後復出首戰，最終他在男子50公尺、100公尺、200公尺蝶式都順利奪金。

其中王冠閎今年首度在全大運報名參加男子50公尺蝶式，就在預賽游出24秒16，打破自己所保持的全國紀錄24秒21，決賽也再度游出24秒21摘金，個人全大運生涯已經累積拿下16面金牌，這也讓王冠閎喊話，希望能在世大運為我國拿下首面游泳金牌。

114年全大運落幕長榮大學交棒給下屆承辦的中央大學。圖／長榮大學114全大運執辦提供

至於在舉重場上更是破聲不斷，在首日的女子45公斤級賽事，先是由北市大黃宜甄以抓舉75公斤、挺舉95公斤打破全國紀錄，之後正修科大洪梓瑜也以總和166公斤打破全國紀錄，但不到10分鐘後再由黃宜甄以170公斤刷新全國紀錄。

而台師大兩屆奧運舉重國手陳玟卉則是在女子76公斤級一支獨秀，以抓舉105公斤平全國紀錄、挺舉138公斤破全國紀錄、總和243公斤破全國紀錄的佳績輕鬆摘金。

除了場上選手表現亮眼外，今年場外也有不少焦點，包括巴黎奧運國手楊勇緯、林郁婷、黃筱雯、吳思儀今年也都到場客串教練工作，為賽事增添不少話題。

對於本屆賽事順利落幕，長榮大學校長李泳龍表示，承辦114年全大運深感榮幸，也感謝全體師生在這段期間齊心投入，圓滿完成這場重要的體育盛會，「這不只是競技賽事，更是一場凝聚青春與團結的盛典。我們用心籌備每個環節，期盼這段歷程成為選手們難忘的人生記憶。也感謝所有參與的選手與團隊，讓我們一同點燃屬於台灣青年的榮耀之光。」而明年全大運也將由中央大學接棒承辦。