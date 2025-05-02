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LPGA／黑沙漠錦標賽 徐薇淩首日64桿並列第2

中央社／ 台北2日電
台灣好手徐薇淩。 路透
台灣好手徐薇淩。 路透

在美國猶他州舉行的LPGA黑沙漠錦標賽今天進行首回合，台灣好手徐薇淩抓6鳥、獵1鷹，繳出低於標準8桿，且為本季個人最佳的64桿暫時並列第2，僅落後領先者1桿。

總獎金300萬美元（約新台幣9426萬元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）黑沙漠錦標賽（BlackDesert Championship），台灣有徐薇淩、林子涵、錢珮芸、程思嘉曾雅妮等人參賽。

徐薇淩從第10洞出發，下場第11洞就抓博蒂入袋，並且在第13洞的5桿洞，徐薇淩2桿攻上果嶺順利獵鷹，前9洞就繳出32桿；轉場後再抓4博蒂進帳，尤其收尾最後3洞全都抓博蒂，讓徐薇淩開心收工。

在這場比賽之前，徐薇淩本季出賽5場，其中僅2場晉級，最佳排名是並列第37名。她在接受中央社訪問時表示，今天開球、鐵桿都表現的不錯，給了自己很多抓博蒂的機會，希望後面3天可以延續下去。

徐薇淩和泰國好手艾利亞（Ariya Jutanugarn）同為64桿並列第2，領先者是韓國柳海蘭，她繳出63桿。

台灣球員除了徐薇淩之外，就以同為70桿、並列第42名的林子涵、錢珮芸表現最佳，至於程思嘉和曾雅妮，首回合結束都暫居淘汰區。

徐薇淩 曾雅妮 程思嘉

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